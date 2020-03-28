Akıllı telefon dünyasında Android kanadının güçlü isimlerinden olan OnePlus’ın bu sene içerisinde çıkaracağı OnePlus 8 5G’nin render görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın, tasarım bakımından Pro varyantına oldukça benzediği söylenebilir.

Akıllı telefon dünyasının Android kanadının güçlü isimlerinden olan OnePlus, bu sene içerisinde çıkaracağı OnePlus 8 serisi üzerinde çalışıyor. Şirketin bu serideki üst segment cihazı olan OnePlus 8 Pro 5G’nin fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Şimdi de OnePlus 8 5G’nin görüntüleri ortaya çıktı.

Ortaya çıkan OnePlus 8 5G’nin render görüntülerinin, görüntüleri ortaya çıkaran Steve Hemmerstoffer tarafından geçtiğimiz senenin ekim ayında yayınladığı bilgisayar destekli tasarıma oldukça benzediğini söyleyebiliriz.

OnePlus 8 5G

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisinin bu sene içerisinde çıkaracağı telefonlardan bir tanesi olan OnePlus 8 5G, ‘abisi’ olarak adlandırabileceğimiz ‘Pro’ varyantıyla neredeyse aynı tasarıma sahip. Her iki cihazın da ekranlarının sol üst köşesinde selfie kamerası için çentik bulunuyor. Aralarındaki fark ise Pro varyantının 6,78 inç, normal varyantın ise 6,55 inç olması.

Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekranın yenileme oranı ise 90 Hz olacak. Yukarıda da bahsettiğimiz ekranın sol üst köşesinde bulunan kamera çentiği ise 16 MP değerindeki selfie kamerasına ev sahipliği yapacak.

(OnePlus 8 Pro 5G)

Telefonun arka tarafında yer alacak olan kameralara bakıldığında üç adet sensör görülüyor. Bunların arasındaki ana sensör 48 MP değerinde, ultra geniş açılı lens 16 MP değerinde, makro kamera olduğu düşünülen lens ise 2 MP değerinde olacak.

Cihazın içinde yer alacak olan donanımlara bakıldığında OnePlus 8 5G’nin Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacağı görülüyor. Telefon, bellek tarafındaysa 8 GB / 12 GB LPDDRX4 RAM seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca 128 GB / 256 GB UFS 3.0 dâhili depolama seçenekleri de kullanıcılara sunulacak. Telefonun 4.300 mAh değerindeki bataryası 30W Warp Charge 30T hızlı şarj ile şarj edilebilecek. Telefonda kablosuz şarj ve tersine şarj özellikleri bulunmayacak.