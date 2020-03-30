OnePlus 8 Ailesinin Tanıtım Tarihi Açıklandı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen yeni akıllı telefon serisi OnePlus 8 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin CEO’su, telefonların lansman tarihini açıkladı.

Daha önce bir internet sitesinin OnePlus 8 serisinin çıkış tarihini 14 Nisan olarak açıklamasının ardından Ishaan Agarwal, kendisinin de 14 Nisan'la ilgili ipuçları yakaladığını ifade etmişti. OnePlus'ın, OnePlus 8 Pro olarak isimlendirdiği ve uzunca bir süredir hakkında söylentiler olan cihazın çıkış tarihi resmi olarak belli oldu.

OnePlus kurucusu ve CEO Pete Lau, resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda cihazın 14 Nisan’da resmen tanıtılacağını duyurdu. Lau, mesajında, “#OnePlus8Serisi geliyor. 14 Nisan” ifadelerini kullandı. OnePlus'ın YouTube sayfasında yer alan 10 saniyelik videoda telefonun ince bir kasaya sahip olduğu görülüyor.

İşte OnePlus'ın yayınladığı kısa tanıtım videosu:

OnePlus 8 serisinin lansmanı, çevrimiçi bir etkinlikle gerçekleştirilecek. 14 Nisan’daki tanıtımda kuvvetle muhtemel iki telefon göreceğiz; bunlar OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro olacak. En son sızdırılan bilgiler, OnePlus 8 Pro için 2 adet 48 MP sensör, 3x optik zoom modülü ve 5 MP dördüncü kamera şeklinde bir kuruluma işaret ediyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göreyse OnePlus 8 serisinin en güçlü üyesi olan OnePlus 8 Pro'nun, 6,78 inç 120 Hz Super AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Arka taraftaki dörtlü kamera kurulumunda iki adet 48 MP sensöre, 8 MP ve 5MP'lik diğer sensörler eşlik ediyor. Telefon, OnePlus için ilk olan 30 W kablosuz şarj desteğine, toza ve suya karşı dayanaklılık konusunda da IP68 sertifikasına sahip olacak.

OnePlus 8 Pro'da ayrıca, 4.510 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Akıllı telefonda, 30 W kablosuz şarj desteğinin yanı sıra kablolu 30 W Warp Charge ve 3 W kablosuz tersine şarj özellikleri bulunuyor. Tanıtım etkinliğinde ayrıca OnePlus 8 serisine benzer bir tasarıma sahip OnePlus Z olarak adlandırılan bir orta segment cihaz da görmemiz mümkün. Söz konusu cihazın, MediaTek'in Dimensity 1000 yonga setiyle güçlendirildiği belirtiliyor.

Öte yandan OnePlus 8’den de bahsedecek olursak telefonda yer alan 6,55 inçlik Super AMOLED ekran, FHD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip. Arka taraftaki üçlü kamera, 48 MP ve 16 MP sensörleri, 2 MP derinlik sensörüyle birleştiriyor. OnePlus 8'de 4.300 mAh'lik güçlü bir batarya var. Telefon kablosuz şarj desteğine sahip olmasa da 30 W Warp Charge'ı destekliyor.