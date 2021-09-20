Çinli akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, yaptığı açıklama ile bu yıl T serisi amiral gemisi telefon piyasaya sürmeyeceklerini doğruladı. Son dönemde kulislerde bu yıl OnePlus 9T veya OnePlus 9T Pro gibi bir model görmeyeceğimiz konuşuluyordu.

2016 yılından bu yana OnePlus'ın T serisi akıllı telefonları büyük ilgi görüyordu. Yine de Çinli üretici, uzun zamandır devam eden T serisine bir son verme kararı aldı. Yani bu yıl OnePlus 9T ya da 9T Pro gibi bir model olmayacak ancak farklı seriler devam edecek.

OnePlus, bu yıl numaraları kullanarak isimlendirdiği serisine üçüncü bir model ekledi. Bu model ise OnePlus 9R oldu. 9R genel anlamda OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9 arasında yer alıyor, T serisinin boşluğunu dolduruyor. Yani bir anlamda T serisi yeniden isimlendirilmiş oldu.

OnePlus 9RT Geliyor:

Kulislerdeki söylentilere göre OnePlus 9RT adlı yeni bir model gelecek ve teknik olarak gelişmiş bir 9R olacak. Cihazın 120Hz AMOLED ekrana, daha güçlü bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye, 65W hızlı şarja sahip 4500 mAh'lik bir bataryaya ve 50MP'lik Sony IMX 766 ana kamera sensörüne sahip olacak. Bu model büyük ihtimalle yalnızca Hindistan ve Çin pazarlarında satışa çıkacak.

Üstelik OnePlus 9RT'nin piyasaya çıkışı için çok da uzun bir süre beklemeye gerek olmayabilir. İddialara göre OnePlus bu modeli gelecek ay tanıtacak. Telefonun çıkış tarihinin de 15 Ekim olması bekleniyor.

Kablosuz kulaklıklar da yolda:

OnePlus 9RT ayrıca yeni tamamen kablosuz kulaklıkları OnePlus Buds Z2 üzerinde de çalışıyor. Yeni kulaklıklar önceki versiyonlara oldukça yakın tasarıma benziyor. Ayrıca kulaklıklarda aktif ses engelleme teknolojisi (ANC) bulunacak.

OnePlus Buds Z2 kulaklığın da yakın zamanda tanıtılacağı belirtiliyor. Muhtemelen OnePlus, yeni kulaklıkları OnePlus 9RT ile aynı zamanda açıklayacak.