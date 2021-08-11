OnePlus'tan Troll 'Katlanabilir Telefon' Paylaşımı

OnePlus, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım ile tüketicilerin kafasını karıştırmayı başardı. Bugün bir etkinlik düzenleyeceğini söyleyen şirket, bu etkinlikte katlanabilir ekranlı bir telefon duyuracağını ima etti. Ancak beklentiler, OnePlus'ın bu paylaşımının Samsung'u trollemekten başka bir şey olmadığı yönünde.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, Samsung'un önümüzdeki saatlerde gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkiliğini adeta sabote eden bir adım attı. Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan şirket, bu paylaşımında katlanabilir ekranlı bir telefonu tanıtacağı tarihi göstermiş gibi yaptı. Üstelik bu etkinliğin saati, Galaxy Unpacked etkinliği ile aynıydı.

OnePlus'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili bir detay gösterilmiyor. Kısa bir video paylaşan OnePlus, katlanabilir ekranlı bir telefon gösteriyor. Bu telefonun ekrana gömülü ön kamerasının olduğu dikkatlerden kaçmazken, OnePlus'ın böyle bir telefon duyurup duyurmayacağı bile bilinmiyor. Zira şirket, geçmişte de Samsung'u sabote etmeye çalışmış, ancak bir türlü istediği sonuca ulaşamamıştı.

OnePlus'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım

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OnePlus, bugüne kadar piyasaya sürdüğü ürünlerde de Samsung'un peşinden gitti. Samsung'a ait akıllı ürünlerin neredeyse birebir kopyalarını üreten şirket, kablosuz kulaklıklarına da "Buds" ismini vermekten geri durmadı. Ayrıca OnePlus mühendislerinin geliştirdiği "OxygenOS" isimli arayüz de Samsung'un One UI'sinin bir kopyası. Haliyle OnePlus'ın yaptığı son paylaşım, tüketicilerin de kafasını karıştırmış durumda.

OnePlus, paylaştığı gönderi ile yalnızca Samsung'u trollemek istiyor olabilir. Bu hiç kimseyi şaşırtmayacaktır. Ancak asıl şaşırtıcı olan, akıllı telefon sektörüne yeni yeni tutunmaya başlayan şirketin katlanabilir ekranlı bir telefonu piyasaya sürmesi olacaktır. Üstelik bu telefon, Galaxy Z Fold 3'ün çok benzeri olur ve daha uygun bir fiyata satılırsa, Samsung'un bu kez ciddi anlamda sinirleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.