OnePlus, İlk Akıllı Saatini Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Son zamanların yükselen ismi OnePlus, ilk akıllı saatini tanıtacağı tarihi yaptığı Twitter paylaşımıyla birlikte açıkladı. OnePlus'ın ilk akıllı saati, 23 Mart günü OnePlus 9 serisiyle birlikte karşımıza çıkacak.

Akıllı telefon sektöründe devlere karşı büyük başarılara imza atan OnePlus, son zamanlarda giyilebilir teknolojiye de atım attı. Geçtiğimiz haftalarda bilekliğini tanıtan şirket, önümüzdeki günlerde ilk akıllı saatiyle birlikte bu sektöre de atım atacak. Bugünse OnePlus'ın ilk akıllı saatinin ne zaman tanıtılacağı açıklandı.

OnePlus'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Siz istediniz. Kazanacaksınız." ifadesine yer verildi. Paylaşımda 7 saniyelik kısa bir videoda gösterildi. Bu videoda 2014'e dayanan ve OnePlus'ın giyilebilir cihazlarının ne zaman geleceğini şirkete soran yorumlar gösterildi.

Yalnızca yanlış cevapların kabul edildiği bir yarışma da başlatıldı:

OnePlus, daha önce ortaya atılan haberleri de doğrulayacak bir şekilde akıllı saatin OnePlus 9 akıllı telefon serisiyle birlikte tanıtılacağını açıkladı. Ayrıca şirket, OnePlus hayranlarının katılabileceği eğlenceli bir yarışma da başlattı. Yarışma sayfasına Tweet'te yer alan bağlantıdan ulaşılabiliyor.

OnePlus'ın yarışması, paylaşılan forum başlığında bahsi geçen cihazın hangi cihaz olduğunu tahmin etmeye dayanıyor. Elbette bu cihazın hangi cihaz olduğu açık bir şekilde belli durumdayken yarışma da buna göre şekillendirilmiş. Şirket, cevap olarak yalnızca yanlış cevapları kabul ediyor. Yani aklınıza gelen en saçma şeyi söylediğiniz takdirde yarışmaya katılmış oluyorsunuz.

Verilen cevaplar yalnızca yazıyla verilmek zorunda da değil. Cevaplar, çizim, render görüntüleri, açıklama, video veya istediğiniz herhangi bir şekilde OnePlus'a iletilebiliyor. En yaratıcı ve en iyi hazırlanmış cevabı veren 9 kişi, henüz ismi açıklanmayan o cihazı hediye olarak kazanacak. Yarışmaya 23 Mart gününe kadar katılınabilecek.