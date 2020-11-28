Amiral Gemisi Katili OnePlus Nord'un DXOMARK Puanı Açıklandı

Çıktığı günlerde akıllı telefon dünyasını sallayan OnePlus Nord, DXOMARK tarafından kamera performansı açısından test edildi. Telefon, DXOMARK'ta yapılan testler sonucunda 108 genel puana ulaştı.

OnePlus, bundan yaklaşık 4 ay önce yeni amiral gemisi katili akıllı telefonu Nord'u tanımıştı. Şirketin yeni telefonu toplamda 6 kameraya ev sahipliği yapıyordu. OnePlus Nord, sahip olduğu Snapdragon 765G ve 12 GB'a kadar RAM desteğine rağmen fazlasıyla uygun fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Telefon, haftalar sonra ülkemize de giriş yapmıştı.

OnePlus Nord'u satın alma konusunda kararsız kalanlara yardım eli uzatacak bir detay ancak bugün açıklandı. Akıllı telefonların kameralarını test ederek puanlayan platform DXOMARK, son olarak OnePlus Nord'u eline aldı. OnePlus Nord, genel anlamda oldukça iyi bir iş çıkardı.

DXOMARK'tan 108 puan aldı:

DXOMARK tarafından test edilen amiral gemisi katili telefon, genel kamera puanlamasında 108 puan elde etmeyi başardı. Bu da OnePlus Nord'u Huawei P20 Pro ve iPhone XS Max arasında bir yere koydu. DXOMARK, akıllı telefonun kamerasının güçlü ve zayıf noktalarından da bahsetti.

Platformun paylaştığı yazıya göre OnePlus Nord'un çektiği fotoğraflar iyi pozlamaya, renge, otomatik odaklanmaya ve dokuya sahipti. Ancak telefon hem iç hem dış mekânda detayları korusa da beyaz dengesi, bokeh ve düşük ışık performansıyla DXOMARK'ı pek de etkileyemedi.

Akıllı telefondaki bokeh efekti pek de doğal durmuyordu. Bunun yanı sıra portre modu da akıllı telefondaki ana lensin tüm görüş alanını kullandığından pek de iyi bir iş çıkarmıyordu. Bu da portrelerin bozuk olarak çekilmesine yok açıyordu. Bunun yanı sıra OnePlus Nord, gece çekimlerinde doğal olmayan ten rengi gösteriyordu.

OnePlus Nord özellikleri: