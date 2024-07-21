Yeni bir iddia, OnePlus Open 2'nin özellikleri hakkında bilgi edinmemizi sağladı. Buna göre cihaz, batarya konusunda katlanabilir telefonlarda rekor kırabilir.

Çin merkezli OnePlus, dünyanın en önde gelen akıllı telefon şirketlerinden biri desek yanlış olmaz. Dev firma, geçtiğimiz yıl tanıttığı “Open” modeliyle katlanabilir telefon sektörüne de adım atmıştı. Galaxy Z Fold rakibi kitap gibi katlanabilir cihaz, müşterilerden büyük beğeni toplamıştı.

İlk telefonun başarılı olmasının ardından OnePlus Open 2 merakla bekleniyordu. Şimdi de yeni cihaz hakkında bilgiler ortaya çıktı. Sızıntı doğruysa telefon, katlanabilir telefonlarda bir rekora imza atacak.

OnePlus Open 2, en büyük bataryalı katlanabilir telefon olabilir

Yeni ortaya atılan iddialara göre OnePlus Open 2’de 6.000-6.500 mAh arasında kapasiteli bir batarya görebiliriz. Eğer bu gerçekse cihaz, piyasadaki en büyük bataryaya sahip katlanabilir telefon olabilir. Karşılaştırma yapacak olursak Samsung’un yeni tanıttığı Galaxy Z Fold6 4400 mAh bataryaya sahip. İlk OnePlus Open’da ise 4805 mAh’lik batarya vardı. Yani ciddi bir iyileştirme olabilir.

Cihaz hakkında çıkan bir diğer bilgi ise Qualcomm’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4’e sahip olacağı. Ayrıca OPPO’nun yeni katlanabilir telefonunun farklı pazarlarda OnePlus Open 2 ismi altında satılabileceği iddiası da var.

OnePlus Open 2 hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Telefonun 2025 yılının ilk çeyreğinden önce tanıtılmayacağı söyleniyor. Yani çıkışına bir hayli süre var. Lansman yaklaştıkça hakkında daha fazla detay öğreneceğimizi söyleyebiliriz.