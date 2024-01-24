Opel, Mervia modelinin yerine gelen Crossland serisinin de fişini çekti. Onun yerini alacak model olarak ise Frontera olacak. Frontera'nın dünya lansmanı ise Türkiye'de yapılcak.

2017 yılında Opel, bir dönem popüler olan modeli Meriva'nın yerini Crossland X ile dolduracağını açıklamıştı. 2020 yılında ise araç makyajlanırken isminden de X ifadesi kaldırılmış ve modelin ismi Crossland hâline gelmişti. Şimdi aracın ismi tamamen değişiyor.

Crossland'ın ismi Frontera oluyor

Bu yıl içerisinde tanıtılması beklenen ve kamuflajlı görüntüleri de ortaya çıkmış olan yeni nesil Crossland'ın adı Frontera olacak. Bu isim bazı takipçilerimize tanıdık gelebilir zira Opel, 1991 ve 2004 yılları arasında da Frontera adlı bir off-road modele sahipti. Alman markanın bu ismi tozlu raflardan indirmesinin bir nedeni de var.

Yeni Frontera hakkındaki detaylar bu görüntülerden tam olarak anlaşılamıyor olsa da aracın, köşeli hatlara sahip bir SUV olacağı görülüyor. Aracın omurgasının ve teknolojilerinin ise Citroen C3 Aircross ile benzer olması bekleniyor. Çoğu firmanın aynı çatı altında çalıştığını göz önüne alırsak bu durum hiç şaşırtıcı değil.

Türkiye'de tanıtılacak!

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgilere göre Open Frontera, dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek lansmanla sahne alacak. Bu lansmanın yılın 2. çeyreğinde olacağı ifade ediliyor.

Gelen açıklamalara göre Opel, "yeni ve cesur tasarım felsefesini" Frontera'da da kullanacak. Bu model ile birlikte Opel'in yeni Blitz logosu da ilk defa kullanılacak. Aracın tamamen elektrikli bir versiyonunu görmek de mümkün olacak. Opel CEO'su Florian Huettl, "Frontera adı, yeni SUV'miz için biçilmiş kaftan. Yeni modelimiz karakteri ile dikkat çekeceği gibi, pazarın da tam ortasına konumlanacak." diyerek hem aracın ismini hem de firmanın araçtan beklentisini açıklıyor.

Opel, Frontera hakkındaki detayları ve aracın görüntülerini önümüzdeki haftalar içerisinde paylaşacak.