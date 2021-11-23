Çarpıcı görünüşü ve etkileyici özellikleriyle Opel Grandland X, gerçekten alıcılarını cezbediyor. Keskin hatlı dış tasarımı, konforlu ve ergonomik iç tasarımı ve performansıyla tam bir şehir içi SUV’u olan Opel Grandland X’in dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesini sizler için derledik.

Yeni 2021 model Opel Grandland X, üstün teknolojisi ve keskin hatlara sahip yakışıklı dış tasarımıyla kullanıcısına hem kullanması hem de bakması açısından çok iyi hissettiriyor. Opel’in bu yeni şehir içi SUV’u, tarzınızı bir üst seviyeye taşıyacak nitelikte.

Bu yazımızda sizlere Opel Grandland X’in dış tasarımı, iç tasarımı, konfor özellikleri, güvenlik önlemleri ve performansından bahsettik. Dilerseniz gelin Opel Grandland X’in dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine bir göz atalım.

Tasarım: Yollarda görmeye alıştığımız çizgiler

Dış tasarım: Opel'in imzasını taşıyan ızgara ve LED farlar

Keskin hatları ve kaslı görünümüyle Opel Grandland X, kullanana güç hissini veriyor. Dışarıdan bakıldığında sert bir ağır abi gibi duran ön farları ve mazgalı gerçekten çok yakışıklı görünüyor. Aracın üst kısmı cam olduğu için yolcular gökyüzünü de görebiliyor.

İç tasarım: Geceleri göz yormayan iç aydınlatma sistemi

Opel Grandland X’in iç tasarımı geniş ve ferah düzenlenmiş. Ambiyans aydınlatması sayesinde gece yolculuklarında gözünüzü almayan ancak aracın içini görebildiğiniz loş bir ışık bulunuyor. Üstelik araçta bulunan FlexFold katlanabilir koltuk sistemi sayesinde 514 litrelik bagaj bölmesini tam 1652 litreye kadar arttırabiliyorsunuz. Aracın koltukları ve direksiyonu da kumaş ve deri kombinasyonu ile döşenmiş.

Konfor: AGR sertifikalı konfora sahip koltuklar

Opel Grandland X 2021, üstün konfor sunan bir araç. Araçta 8 yönlü ayarlanabilir AGR onaylı ergonomik koltuklar bulunuyor ve özellikle uzun yollarda bu koltuklar gerçekten çok başarılı. Aracın ön ve arka koltukları ve direksiyonu ısıtma özelliğine sahip. Elektrikli bagaj kapağı sayesinde elleriniz doluyken ayak haraketliyle bagajı açabiliyorsunuz.

Güvenlik: Günümüz standartlarına uygun

Opel Grandland X, güvenlik konusunda üst seviye standartlara sahip. Aracın AFL LED farları sayesinde 5 farklı aydınlatma modu ile mümkün olan en iyi aydınlatmayı elde edebiliyorsunuz. Adaptif hız sabitleyici sayesinde öndeki araca göre otomatik hızlanma ve fren yaparak uzun yolları daha güvenli ve konforlu hâle getirebiliyorsunuz ancak bu sistem sadece 30-180 km/s hızları arasında aktif oluyor.

Aktif Acil Frenleme Sistemi sayesinde ön çarpışma uyarısı alıyorsunuz ve tehlikeli koşulları tespit edebiliyorsunuz zira bu sistem sizi sesli olarak uyarıyor. Başka bir aracın ya da yayanın araca yakınlaşması durumunda sistem aracı yavaşlatabilir ve hatta 30 km/s’e kadar olan hızlarda aracı durdurabilir. Şerit koruma özelliği sayesinde kör nokta uyarı sistemi ve yorgunluk tespit sistemi gibi güvenlik sistemleri sürüşü daha da güvenli hale getiriyor.

Opel Grandland X 2021 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Opel Grandland X’in içerisinde dilerseniz dizel dilerseniz benzinli motor tercih edebiliyorsunuz. Tercih edebileceğiniz motorlar ise şunlar: 1,5 litre turbo dizel 130 beygir / 300 Nm, 1,2 litre turbo benzinli 130 beygir / 230 Nm. Araçta 8 vitesli otomatik şanzıman bulunuyor ve bu şanzıman ile vites geçişleri hızlı ve sarsıntısız bir biçimde gerçekleşiyor. Yakıt tüketimi konusunda bir bilgi resmi sitede maalesef yok.

Opel Grandland X 2021 fiyat listesi:

Opel Grandland X 2021 1,2 litre 130 beygir benzinli: Edition paket: 441.900 TL Elegance paket: 471.900 TL

Opel Grandland X 2021 1,5 litre 130 beygir dizel: Edition paket: 461.900 TL Elegance paket: 491.900 TL Ultimate paket: 519.900 TL



Opel Grandland X 2021 özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.