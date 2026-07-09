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Opel Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

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Temmuz ayında sıfır otomobil satın almak isteyenler için Opel cephesinde dikkat çeken kampanyalar bulunuyor. Markanın popüler modellerinde sunulan fiyat avantajları ve finansman desteklerini bir araya getirdik.

Opel Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Sıfır otomobil pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken markalar da satışlarını desteklemek için yeni kampanyalar duyurmaya devam ediyor. Opel, Temmuz 2026 döneminde bazı modellerinde sunduğu fiyat avantajları ve finansman seçenekleriyle otomobil almayı düşünen tüketicilerin radarına girmiş durumda.

Bu içeriğimizde Opel'in Temmuz 2026 kapsamında öne çıkardığı indirimli otomobilleri ve kampanyalı fiyatlarını bir araya getiriyoruz. Eğer Corsa, Astra, Mokka, Frontera veya Grandland gibi modellerden birini satın almayı planlıyorsanız, güncel fırsatları aşağıda inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Opel Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
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Opel Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

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Opel Corsa

Opel'in sevilen hatchback modeli Corsa'nın fiyatında dikkat çekici bir güncelleme yapıldı. Daha önce 1 milyon 535 bin TL'den satışta olan model, yeni fiyat listesinde 1 milyon 395 bin TL'ye geriledi. Böylece Corsa'da 140 bin TL'lik indirim uygulanmış oldu.

Opel Corsa Elektrik

Tam elektrikli Opel Corsa Elektrik de fiyatı düşen modeller arasında yer aldı. Modelin fiyatı 2 milyon 101 bin TL'den 1 milyon 800 bin TL'ye çekilirken, toplamda 301 bin TL'lik bir indirim gerçekleşti.

Opel Frontera

Opel'in yeni SUV modeli Frontera'nın fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Daha önce 2 milyon 221 bin TL olarak açıklanan model, son düzenlemenin ardından 1 milyon 840 bin TL'den satışa sunulmaya başladı. Böylece araçta 381 bin TL'lik fiyat avantajı oluştu.

Opel Frontera Elektrik

Elektrikli Frontera da fiyat indirimi alan modeller arasında yer aldı. Modelin satış fiyatı 1 milyon 894 bin TL'den 1 milyon 600 bin TL'ye düşerken, toplam indirim tutarı 294 bin TL oldu.

Opel Mokka

Kompakt SUV sınıfında yer alan Opel Mokka'nın fiyatı da güncellendi. Daha önce 1 milyon 988 bin TL olan model, yeni listede 1 milyon 800 bin TL seviyesine geriledi. Böylece Mokka'da 188 bin TL'lik indirim uygulanmış oldu.

Opel Mokka GSE

Performans odaklı Mokka GSE'nin fiyatında da düşüş yaşandı. Modelin fiyatı 3 milyon 570 bin TL'den 3 milyon 250 bin TL'ye çekilirken, toplamda 320 bin TL'lik indirim yapıldı.

Opel Astra

Markanın kompakt sedan ve hatchback seçenekleriyle öne çıkan Astra modeli de fiyat güncellemesinden nasibini aldı. Astra'nın fiyatı 2 milyon 590 bin TL'den 2 milyon 290 bin TL'ye inerken, araçta 300 bin TL'lik indirim gerçekleşti.

Opel Grandland

En dikkat çekici fiyat değişimlerinden biri Grandland cephesinde yaşandı. Daha önce 3 milyon 102 bin TL olarak açıklanan modelin fiyatı 2 milyon 386 bin TL'ye kadar geriledi. Böylece Grandland'de 716 bin TL'lik önemli bir indirim uygulanmış oldu.

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