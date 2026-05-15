İddialara göre OpenAI, Apple ile yaptığı ChatGPT anlaşmasına Apple'ın tam anlamıyla uymadığını düşünüyor.

OpenAI, şu sıralar oldukça hareketli günler geçiriyor. Şirket bir yandan kurucularından Elon Musk ile devam eden çok milyar dolarlık davasının sonuna yaklaşırken, diğer yandan yeni bir cephe açmaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Edinilen bilgilere göre OpenAI, Apple ile olan iş birliğini yargıya taşımayı planlıyor. Şirkete yakın ancak ismini vermek istemeyen bir kaynağa göre OpenAI yönetimi Apple'ın ChatGPT entegrasyonu konusundaki tutumundan dolayı "sözleşme ihlali" iddiasıyla yasal işlem başlatmayı değerlendiriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

OpenAI’ın hayal kırıklığı: "ChatGPT'yi bulmak çok zor"

OpenAI cephesindeki asıl rahatsızlık, ChatGPT'nin Apple cihazları içerisindeki konumlandırılmasından kaynaklanıyor.

Şirket, bu anlaşmanın ChatGPT abone sayısını artıracağını ve chatbot’un Siri içerisinde daha belirgin, erişilebilir bir noktada olacağını öngörmüştü fakat gerçek senaryo OpenAI’ın beklentilerinin çok uzağında kaldı. Şirket yetkilileri, kullanıcıların Siri üzerinden ChatGPT'ye ulaşma seçeneğini bulmakta zorlandığından şikâyetçi.

Apple'ın "alternatif" planları

OpenAI’ın dava açma ihtimalini bir "pazarlık kozu" olarak kullanabileceği de konuşulanlar arasında. Zira Apple, yapay zekâ pazarında sadece OpenAI’a bağımlı kalmak istemiyor.

Ocak ayında yapılan resmî açıklamaya göre Apple; Siri dâhil olmak üzere yapay zekâ ürünlerini desteklemek için Google’ın Gemini modellerini ve bulut bilişim hizmetlerini de kullanacağını duyurmuştu. Tabii Apple tarafından hâlâ o beklenen adım atılmadı ama bu yıl yenilenmiş Siri ile bir şeylerin değişmesi muhtemel.