OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna "istifa ederiz" diyebilmelerinin ardında yatan neden belli oldu. Sektör kaynaklarına göre çalışanlar, OpenAI için kelimenin tam anlamıyla vazgeçilmezler. Peki neden?

Son günlerde en çok konuştuğumuz konuların başında, ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ teknolojilerinin ardındaki şirket olan OpenAI geliyor. Bunun nedeni, şirketin geçtiğimiz hafta sonunda ani bir kararla kovduğu Sam Altman'in birkaç gündür yaşadıkları. Yönetim kurulunun kovduğu CEO, gelen baskıların ardından işe geri alındı. Ayrıca yönetim kurulunun da değişmesi yönünde karar alındı.

Tabii Sam Altman'in OpenAI'a geri dönmesi, en çok da Microsoft CEO'su Satya Nadella ile şirket çalışanlarının yoğun girişimleri ile mümkün oldu. Neticede Microsoft, OpenAI'ın yaklaşık yüzde 49'una sahip. Ayrıca çalışanlar da OpenAI için oldukça önemliler. Hatta tahmin edebileceğinizden çok daha önemliler...

Çalışanlarına adeta para saçan OpenAI, risk alabilecek pozisyonda değil

Yapay zekâ teknolojileri oldukça yeni ve bu alanda çalışan personeller de kolay kolay bulunamıyor. Hâl böyle olunca yapay zekâ teknolojileri geliştirebilen mühendisler, diğer mühendislerden çok daha fazla para kazanıyorlar. Yapılan araştırmalara göre yapay zekâ üzerine çalışan mühendisler, diğerlerinden yüzde 12,5 civarında daha fazla para kazanıyorlar. Hatta OpenAI, bazı çalışanlarına 800 bin dolara ulaşan maaşlar veriyor.

Sektör kaynaklarına göre OpenAI, çalışanlarını önemsemek zorunda. Bunun bir numaralı nedeni, şirketin genel yapısını çözmüş olmaları. Hatta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Julia Pollak, OpenAI için bir mühendis, dışarıda bulabileceği 3 mühendise denk durumda. İşte bu da OpenAI çalışanlarının yönetim kuruluna baskı yapabilmelerine yol açtı. Bu da Sam Altman'i geri döndüren kapıların açılmasını sağladı.

Bazı çalışanlar ise Sam Altman'den memnun değiller: