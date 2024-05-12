OpenAI, Reddit'teki 5 milyondan fazla üyesi bulunan ChatGPT subreddit'ine telif attı. Şirket, moderatörlerden logosunun kaldırılması talebinde bulundu.

OpenAI, geliştirdiği yapay zekâ modelleri sayesinde şu anda dünyanın en önde gelen teknoloji şirketi konumunda. Pazartesi günü yeni duyurular yapacağı bir etkinlik düzenlemeyi planlayan firma, son birkaç gündür görenleri şaşırtan bir durumla gündeme geldi.

Yapay zekâ devi, Reddit’te bulunan ve kullanıcıların ChatGPT hakkında paylaşımlar yaptığı “ChatGPT” isimli subreddit’e şirketin logosunun kullanılması nedeniyle telif hakkı talebinde bulundu.

Logonun kaldırılmasını istiyor

OpenAI’ın bu talebi ilk olarak 404 Media tarafından bildirildi. 5,4 milyon kullanıcısı bulunan subreddit’in moderatörleri, şirketten telif şikâyeti aldıklarını aktardı. Şikâyetin nedeninin ise logolarının kullanımı olduğu aktarıldı.

Logonun ChatGPT subreddit’inden kaldırılması için moderatörlere 16 Mayıs’a süre kadar tanındığı söyleniyor. Şu anda kontrol ettiğimizde hâlâ logonun profilde bulunduğunu görebiliyoruz. Değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.

ChatGPT subreddit’inin OpenAI ile herhangi bir alakası yok. Ancak logonun kullanımı kullanıcıların kafasını karıştırabilir. Fakat sub’a girdiğinizde açıklama kısmında bu bilgi direkt olarak vurgulanıyor. Yine de şirketin talebi, logonun muhtemelen kaldırılacağını yoksa kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerini ortaya koyuyor.

OpenAI, telif hakkı ihlali nedeniyle daha önce birçok kez suçlanan bir şirketti

OpenAI’ın bu tarz bir talepte bulunması biraz ironik. Şirket, sürekli olarak “telif hakkı ihlali” yapmakla suçlanan bir firma. Birçok kez çıkan haberler, şirketin modellerini eğitmek için diğer şirketlerin veya kişilerin ürünlerini izinsiz kullanmakla suçlanmıştı. Hatta davalar açıldığını bile görmüştük.

Örneğin The New York Times, şirketin sohbet botlarını eğitmek için makalelerini kullanmakla suçluyordu. Bunun dışında birçok ünlü yazarın da telif hakkı ihlali davaları açtığını görmüştük. Yakın zamanda ortaya atılan iddialar ise şirketin yeni video oluşturma modeli Sora’yı eğitmek için YouTube videolarını izinsiz bir şekilde kullandığını öne sürmüştük. Yani bu kadar telif suçlaması alıp milyonların kullandığı bir subreddit için böyle bir şikâyette bulunulması biraz tuhaf.