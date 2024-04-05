YouTube CEO'su Neal Mohan, OpenAI'ın video oluşturma modeli Sora'da YouTube videoları kullanma ihtimaliyle ilgili konuştu. Mohan, bunun kurallara aykırı olmasından dolayı şirket için kabul edilemez olacağını belirtti.

OpenAI, yakın zamanda “Sora” ismini verdiği yeni yapay zekâ modelini tanıtmıştı. Henüz herkese açılmayan bu araç, kısa komutlar yoluyla ağzımızı açık bırakan ultra gerçekçi videolar oluşturabiliyordu. Şirketin Sora’yı eğitmek için hangi verileri kullandığı konusunda ise pek detay yoktu.

Hatta bu konu, OpenAI CTO’su Mira Murati’nin yakın zamanda The Wall Street Journal’a verdiği bir röportajla daha da gündeme geldi. Murati, kendisine yöneltilen soruya cevap vermekten kaçındı detaylarını paylaşmayacağını belirtti. Şimdi ise bu konuyla ilgili açıklama YouTube CEO’sundan geldi. CEO’nun bu sert açıklamaları, Murati’nin neden kaçamak cevaplar verdiğinin bir göstergesi olabilir.

YouTube, OpenAI'ın Sora'da videolarını kullanmasına kesinlikle karşı

YouTube CEO'su Neal Mohan

Bloomberg’e röportaj veren YouTube CEO’su Neal Mohan, şu ifadeleri kullandı: “Bir içerik üreticisinin çalışmasını platformumuza yüklediğinde belirli beklentileri vardır. Bunlardan biri de hizmet şartlarına uyulmasıdır. Transkript ve video parçaları gibi şeylerin indirilmesine izin verilmez ve bu açık bir ihlaldir. Bunlar platformumuzdaki içerik kurallarıdır.”

Mohan’ın demek istediğini biraz daha açacak olursak OpenAI’ın gerçekçi videolar oluşturması için Sora’yı binlerce YouTube videosu ile eğitmesi platform ve aslında Google için kabul edilemez bir durum.

Bu açıklama, Sora’da Instagram, Facebook veya YouTube videolarının kullanıldığına dair söylentiler sonrasında geliyor. Böyle bir şey olması durumunda sosyal medya devlerinin pek hoş karşılamayacağı da görülüyor. Daha önce OpenAI’dan gelen açıklamalarda Sora’nın Shutterstock içerikleri kullandığını belirtelim. İkilinin 6 yıllık bir anlaşması bulunuyor. Ancak ayrıca YouTube gibi sosyal medya devlerinin verilerini kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir bilgi henüz yok.

Sora’nın ne zaman herkesin kullanımına açılacağı belli değil. Murati, “birkaç ay” içinde geleceğini söylese de kesin bir tarih vermemişti.