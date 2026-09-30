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OpenAI, Sizin Yerinize Hiç Durmadan 7/24 Çalışabilen Yapay Zekâ Asistanı "Dots"u Duyurdu!

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OpenAI, kendi bulut bilgisayarı yoluyla 7/24 sizin yerinize hiç durmadan çalışabilen kişisel yapay zekâ asistanları "Dots"u duyurdu. Meta'nın çok sevilen Muse ajanına rakip olarak geliyor.

OpenAI, Sizin Yerinize Hiç Durmadan 7/24 Çalışabilen Yapay Zekâ Asistanı "Dots"u Duyurdu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, dün akşam DevDay isimli geliştirici konferansı kapsamında düzenlediği etkinliğinde çok sayıda yeni duyuru yaptı. Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni de GPT-6 Astra altyapısı üzerine inşa edilen yeni nesil otonom kişisel asistanı "Dots"tu.

Şirket, Dots’u kullanıcıların tanımladığı hedefleri arka planda sürekli olarak takip edebilen, "son derece yetenekli ve her an aktif ajanlar" olarak tanımlıyor. Meta’nın kısa süre önce tanıttığı Muse ajanıyla rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

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OpenAI, Sizin Yerinize Hiç Durmadan 7/24 Çalışabilen Yapay Zekâ Asistanı "Dots"u Duyurdu!
dot2

Kendi bulut bilgisayarı yoluyla sizin yerinize 7/24 çalışabiliyor

Dots, geleneksel sohbet arayüzlerinin ötesine geçerek kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan görevleri tamamlamayı amaçlıyor. Bir nevi** 7/24 hiç durmadan sizin yerinize işlerinizi hâlledebilen bir yapay zekâ asistanı** olarak nitelendirebiliriz. Firmanın da belirttiği gibi “her şeyi yapabilen” bir araç.

Dots, OpenAI’ın mevcut çözümleri olan Codex veya ChatGPT’den farklı bir çalışma mimarisine sahip. erhangi bir belirli donanım veya arayüze bağımlı kalmaksızın çalışan bu dijital asistanlar, kendilerine tahsis edilen bulut bilgisayar ve web tarayıcısı imkânlarıyla arka planda kesintisiz görev icra edebiliyor. Kullanıcılar, başlangıç noktası olarak kendi birincil asistanlarına isim vererek kişiselleştirebiliyor. Hatta illerleyen dönemde ise birden fazla Dots ajanın bir ekip hâlinde ortaklaşa çalışması hedeflendiği aktarılmış.

OpenAI’ın aktardığı kullanım senaryolarına göre Dots, farklı sektörlerde doğrudan otonom süreçler yönetebilecek. Örneğin bir yazılım geliştiricisi, müşteri geri bildirimlerini 7/24 izleyen, hataları tespit edip düzeltmeleri uygulayan ve istenen özellikleri doğrudan koda dönüştüren özel bir ajan görevlendirebiliyor. Bir bilim insanı ise deneysel veriler geldikçe analizleri otomatik olarak tekrar çalıştıran ve beklenmedik sonuçları bağımsız olarak araştıran bir Dots ajanından yararlanabiliyor.

dot2

Platformlar arası iletişim yeteneği sayesinde kullanıcılar Dots ile Slack, Teams ve diğer kurumsal uygulamalar üzerinden haberleşebiliyor. Yakın zamanda SMS desteğinin de sisteme ekleneceği ifade edilmiş. Ayrıca kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında Dots ile sesli aramalar gerçekleştirip fikir alışverişinde bulunabiliyor veya süreç hakkında geri bildirim verebiliyor.

Dots, dün itibarıyla uygun pazarlarda ChatGPT Pro, Business Premium ve Enterprise abonelerine sunulmaya başlandı. Uygun abonelere ek bir ücret ödemeden bir adet Dot kullanım hakkı tanımlanıyor. Dots ile yapılan sohbetler ChatGPT kullanım limitlerini tüketmiyor ancak ajanların gerçekleştirdiği karmaşık görevler paket haklarından düşüyor. Kullanıcılar Dots yapılandırmasını masaüstü uygulamasından tamamladıktan sonra mobil uygulama üzerinden erişebiliyor.

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