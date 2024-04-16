Microsoft, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yapay zekâ firması G42'ye 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Bu yatırımla birlikte Microsoft, firmanın yönetim kurulunda bir koltuk edinecek ve ortağı olacak.

Son dönemde ABD ve ABD'li firmalar, Çinli rakiplerinin ilerleyişini durdurmak amacıyla çok sayıda hamle yapıyor. Bu hamlelerden biri de Microsoft'tan geldi ve teknoloji devi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli G42 yapay zekâ istihbarat firmasına 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımın ardından Microsoft, firmanın yönetim kurulunda da bir sandalye alma hakkı kazandı.

Anlaşmanın şartlarına göre G42, yapay zekâ uygulamalarını ve hizmetlerini Microsoft'un Azure servisleri üzerinden sunacak. Çok sayıda özel sektör kuruluşuna ve büyük organizasyona hizmet veren G42 böylece Microsoft teknolojilerine de erişmiş olacak. Konuyla ilgili olarak konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, "Hem BAE hem de ABD hükümetleriyle yakın koordinasyon içinde, dünya çapında teknolojiyi güvenli, güvenilir ve sorumlu yapay zekâ için dünya lideri standartlarla bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

G42 Çin teknolojilerinden arındırılacak

İki firmanın ortak amacı olarak gelişmiş yapay zekâ ve dijital altyapıyı Ortadoğu, Merkez Asya ve Afrika'ya götürmek yer alıyor. Öte yandan bu anlaşmanın, Washington'ın Pekin'in teknolojik atılımını durdurma çabalarından sonra gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Son olarak 4 Çinli firma daha Çin ordusuna çip sağlamaya çalıştığı için yasaklı listesine alınmıştı.

Anlaşmadan sonra G42, Çin'deki yatırımlarını çeşitlendirmeye başladı. Öte yandan ABD'li yetkililerin güvenlik çekincelerinden dolayı firma, donanım tarafında kullandığı tüm Çin menşeli ekipmanlardan vazgeçecek. Microsoft bu süreci desteklemek adına G42 için 1 milyar dolarlık bir kaynak sunacak.