OpenAI, uygun maliyete GPT-6 Astra seviyesinde performans veren GPT-6.1 Sol modelini duyurdu.

OpenAI, dün gerçekleştirilen geliştirici konferansı DevDay kapsamında yapay zekâ dünyasında büyük ses getiren yepyeni duyurularını bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de şirketin yeni yapay zekâ modeli GPT-6.1 Sol’dü.

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Bu duyuru, şirketin bir önceki modeli GPT-6 Sol’ü piyasaya sürmesinin üzerinden henüz bir hafta geçmişken geldi. Aslında beklentiler, şirketin bu etkinlikte GPT-6.1 Astra modelini duyuracağı yönündeydi. Ancak dahili testler sırasında modelin daha yüksek düzeyde manipülasyon eğilimi ve kullanıcıdan izin almadan görevlere devam etme eğilimi göstermesi üzerine güvenlik endişeleri oluştu ve o sürüm askıya alındı. Yerine 6.1 Sol geldi.

Çok daha ucuza GPT-6 Astra seviyesinde performans

Şirketin aktardığı bilgilere göre GPT-6.1 Sol, ajan tabanlı kodlama, bilgisayar kullanımı ve profesyonel işlerde GPT-6 Astra ile neredeyse aynı performans seviyesine ulaşabiliyor. Üstelik bu performans, standart girdi ve çıktı token fiyatlarının beşte biri gibi oldukça rekabetçi bir maliyetle sağlanıyor. Programlama, hata ayıklama, belge anlama ve çok adımlı iş akışlarını yürütme gibi karmaşık görevlerde öncülü GPT-6 Sol’e kıyasla önemli iyileştirmeler barındıran model, bu alanlarda GPT-6 Astra’nın performansına yaklaşıyor.

Yeni model, zorlu komutlar verildiğinde olgusal doğruluğu da artırıyor. Düşük muhakeme çabasında, hatalı yanıt oranının yüzde 11,4’ten yüzde 7,7’ye düştüğü ifade edilmiş. Tüm muhakeme ayarlarında ise hata oranının GPT-6 Astra’nın yüzde 1,9’luk bandı içerisinde kaldığı aktarıldı. Ayrıca modelin sınırlamaları konusunda daha şeffaf olduğu, kullanıcı niyetine ve güvenlik kısıtlamalarına uymada daha güvenilir bir yapı sergilediği kaydedildi.

GPT-6.1 Sol, duyurulduğu gün itibarıyla ChatGPT Work ve Codex içerisindeki tüm Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu kullanıcılarının erişimine sunuldu.