Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Çok Daha Ucuza GPT-6 Astra Seviyesinde Performans Veren Yapay Zekâ Modeli GPT-6.1 Sol Duyuruldu!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI, uygun maliyete GPT-6 Astra seviyesinde performans veren GPT-6.1 Sol modelini duyurdu.

Çok Daha Ucuza GPT-6 Astra Seviyesinde Performans Veren Yapay Zekâ Modeli GPT-6.1 Sol Duyuruldu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, dün gerçekleştirilen geliştirici konferansı DevDay kapsamında yapay zekâ dünyasında büyük ses getiren yepyeni duyurularını bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de şirketin yeni yapay zekâ modeli GPT-6.1 Sol’dü.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu duyuru, şirketin bir önceki modeli GPT-6 Sol’ü piyasaya sürmesinin üzerinden henüz bir hafta geçmişken geldi. Aslında beklentiler, şirketin bu etkinlikte GPT-6.1 Astra modelini duyuracağı yönündeydi. Ancak dahili testler sırasında modelin daha yüksek düzeyde manipülasyon eğilimi ve kullanıcıdan izin almadan görevlere devam etme eğilimi göstermesi üzerine güvenlik endişeleri oluştu ve o sürüm askıya alındı. Yerine 6.1 Sol geldi.

Çok daha ucuza GPT-6 Astra seviyesinde performans

Şirketin aktardığı bilgilere göre GPT-6.1 Sol, ajan tabanlı kodlama, bilgisayar kullanımı ve profesyonel işlerde GPT-6 Astra ile neredeyse aynı performans seviyesine ulaşabiliyor. Üstelik bu performans, standart girdi ve çıktı token fiyatlarının beşte biri gibi oldukça rekabetçi bir maliyetle sağlanıyor. Programlama, hata ayıklama, belge anlama ve çok adımlı iş akışlarını yürütme gibi karmaşık görevlerde öncülü GPT-6 Sol’e kıyasla önemli iyileştirmeler barındıran model, bu alanlarda GPT-6 Astra’nın performansına yaklaşıyor.

Yeni model, zorlu komutlar verildiğinde olgusal doğruluğu da artırıyor. Düşük muhakeme çabasında, hatalı yanıt oranının yüzde 11,4’ten yüzde 7,7’ye düştüğü ifade edilmiş. Tüm muhakeme ayarlarında ise hata oranının GPT-6 Astra’nın yüzde 1,9’luk bandı içerisinde kaldığı aktarıldı. Ayrıca modelin sınırlamaları konusunda daha şeffaf olduğu, kullanıcı niyetine ve güvenlik kısıtlamalarına uymada daha güvenilir bir yapı sergilediği kaydedildi.

GPT-6.1 Sol, duyurulduğu gün itibarıyla ChatGPT Work ve Codex içerisindeki tüm Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu kullanıcılarının erişimine sunuldu.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

NVIDIA CEO'su Jensen Huang: "Yapay Zekâ Modelleri Kontrol Edilemiyorsa Laboratuvarlar Kapatılmalı"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang: "Yapay Zekâ Modelleri Kontrol Edilemiyorsa Laboratuvarlar Kapatılmalı"

Matematik Dünyasıyla Ters Düşen OpenAI Sonunda Çözümü Buldu

Matematik Dünyasıyla Ters Düşen OpenAI Sonunda Çözümü Buldu

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com