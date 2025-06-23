Eski Apple tasarımcısı Jony Ive ve OpenAI'ın ortak girişimi io'nun tüm duyuruları birden bire kaldırıldı. "Ortaklık başlamadan bitti mi?" sorusu gündeme gelirken OpenAI, bunun bir telif hakkı davası nedeniyle olduğunu duyurdu.

Apple’ın eski efsane tasarımcısı Jony Ive ve yapay zekâ devi OpenAI, yakın zamanda ortak bir girişim başlattıklarını ve devrim yaratacak bir ürün geliştirdiklerini duyurmuştu. Bu markaya da “io” ismi verilmişti. Ancak io ismi dün birdenbire ortadan kayboldu. Öyle ki "io" hakkındaki duyuruları sosyal medyadan ve web sitesinden kaldırıldı.

Hâliyle bu durum teknoloji dünyasında büyük merak uyandırdı. Neyse ki OpenAI, 6,5 milyar dolar yatırdığı ortaklığın devam ettiğini ve Jony Ive ile yapay zekâ cihazı geliştirmeyi sürdürdüklerini doğruladı. io hakkındaki duyuruların kaldırılma nedeninin ise bir dava olduğunu belirtti.

Duyurular, bir telif davası nedeniyle kaldırılmış

OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre duyurular, “Iyo” isimli işitme cihazı geliştiren bir girişim tarafından açılan bir ticari marka davası nedeniyle kaldırılmış. Iyo isimli firma, OpenAI ve Jony Ive’ın şirketinin kendisine oldukça benzer olan “io” ismini kullanmasından şikâyetçi olmuş.

OpenAI, yaptığı açıklamada bu şikâyete katılmadıklarını ve seçeneklerini değerlendirdiklerini belirtti. Ancak mahkeme emri nedeniyle şimdilik duyuruların geçici süreliğine erişilebilir olmayacağını da ekledi. Dava sonuca ulaştığında yeniden aktifleştirilecek. Ortaklık konusunda da herhangi bir değişiklik yok. io şirketi, merakla beklediğimiz yapay zekâ donanımını geliştirmeye devam ediyor.