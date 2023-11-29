Son dönemde OpenAI'da kopan fırtınaların ardından firmanın yönetim kuruluna Microsoft'tan da bir temsilcisinin yer alabileceği konuşuluyordu. Gelen haberlere göre OpenAI, böyle bir şeye sıcak bakmıyor.

OpenAI'da son dönemde yaşanan idari sorunların ardından yönetim kurulu yenilenmeye başlanmıştı. Bu süreçte firmanın yönetim kurulunda yatırımcılardan temsilcilerin de yer alabileceği konuşuluyordu. OpenAI'ın ise bu duruma pek sıcak bakmadığı konuşuluyor.

OpenAI'ın yeni yönetiminin yatırımcılara koltuk vermeyi düşünmediği, ilk aşamada amacının yapay zekâ güvenliğini sağlamak olduğu ifade ediliyor. Bu yüzden de yönetim kurulu, amacı kâr elde etmek isteyen baskı unsurları istemiyor.

Microsoft, OpenAI yönetim kurulunda olmayacak

OpenAI'ın yatırımcıları arasında Thrive Capital, Khosla Ventures gibi firmalar da yer alıyor ancak esas dikkat çeken firma Microsoft. Teknoloji devi, OpenAI'ın baş yatırımcısı durumunda ve şirkete 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Great Hill Capital'in başkanı Thomas Hayes, Microsoft'un yatırımının boyutundan dolayı kenarda pasif şekilde kalmak istemeyeceğini söylüyor.

OpenAI kurucularından olan CEO'su Sam Altman, 17 Kasım'da görevden alınmıştı. Sonrasındaki beş günde firma iki farklı CEO ile çalıştı ve 22 Kasım'da da yönetim kurulunda değişiklikler yaparak Altman'ı göreve geri getirdi. Yeni yönetim kurulunda eski Salesforce Eş CEO'larından Larry Summers ve Quora'nın kurucusu olan Adam D'Angelo yer alıyor. Yeni yönetim kurulu, kuruldaki 9 koltuğu doldurmak içinse adayları değerlendiriyor.

Nadella, OpenAI'ın yönetiminde değişiklikler istemişti

OpenAI pek alışılageldik bir yönetimle çalışmıyor. Firmanın bir kâr amacı gütmeyen kolu, bir de kâr amacı güden kolu bulunuyor. Kâr amacı gütmeyen taraf, diğer tarafın üzerinde bir hiyerarşik konuma sahip. OpenAI, firmayı insanlığın faydası için yapay zekâ geliştirme amacından uzaklaştırmamak amacıyla böyle bir yaklaşım izliyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, daha önce yaptığı açıklamada OpenAI'ın yönetim yapısında değişiklikler istediğini ifade etmiş ve Altman'ın geri dönmesi için baskı yapan isimlerden olmuştu. Nadella aynı zamanda Microsoft'un, OpenAI'ın yönetim kurulunda yer alabileceğine işaret etmişti.