OpenAI, internetteki işlerinizi sizin yerinize yapabilen yapay zekâ aracı Opera ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre bu yapay zekâ aracı, kullanıcı tarafından silinmiş olsa bile verileri 90 güne kadar saklayabilecek.

OpenAI'ın dün akşam duyurduğu Operator isimli yeni yapay zekâ aracı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin açıklamasına göre kullanıcılar, Operator verilerini silseler bile OpenAI sunucuları, bu verileri uzunca bir süre saklamaya devam edecek.

İnternetteki işleri sizin yerinize yapabilen bir yapay zekâ aracı olarak karşımıza çıkan Operator, kullanıcı verilerini 90 güne kadar saklayabilecek. Şirkete göre bunun nedeni ise kötüye kullanımı engellemek.

ChatGPT'de de benzer bir durum var ama...

OpenAI'ın yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT, kullanıcı verilerini silinmesi hâlinde 30 güne kadar saklayabiliyor. Ancak Operator'deki sorun, veri saklama süresinin çok uzun olması. Şirketin açıklamasına göre bu yöntem sayesinde kullanıcıların Operator'ü kötü amaçlar uğruna kullanıp kullanmadıkları, ihtiyaç duyulması hâlinde incelenebilecekmiş. Bu açıklamaya inanıp inanmamak sizin tercihiniz.

Operator neler sunuyor?

Tabii burada şöyle bir husus var. OpenAI'ın yeni yapay zekâ aracı ile verileri paylaşmak, tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Güvenlik ve gizlilik endişesi duyan okurlarımız varsa Operator'ü kullanmamayı tercih edebilirler.