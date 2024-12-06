OpenAI, ChatGPT'nin yeni abonelik planı olan "ChatGPT Pro"yu duyurdu. Aylık 200 dolar karşılığında satın alınabilecek paket, dikkate değer iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI, günler boyunca devam edecek bir etkinlik başlattı. Şirket, bu etkinlik kapsamında da en yeni ürün ve hizmetlerini duyurmaya başladı.

Bu bağlamda; OpenAI, "ChatGPT Pro" olarak isimlendirdiği yeni bir ChatGPT aboneliği duyurdu. Peki ChatGPT Plus aboneliğinden 10 kat pahalı olan ChatGPT Pro, tam olarak neler sunuyor? Bu paket neden bu kadar pahalı?

ChatGPT Pro, OpenAI'ın akıl yürütebilen modeline erişim imkânı tanıyacak

ChatGPT Pro, oldukça üst düzey bir üretsel yapay zekâ deneyimi sunacak. Çünkü bu abonelik paketini satın alan kullanıcılar, OpenAI'ın akıl yürütebilen yapay zekâ modelleri GPT-4o, GPT-o1 ve hatta GPT-o1 pro'ya erişim imkânı kazanmış olacaklar. Böylelikle yapay zekâ, daha karmaşık soruları yanıtlayabilecek ve hatta insan mantığını taklit edebilecek. Ancak bu pakete aylık 200 dolar ödemeye değer mi değmez mi? Bu sorunun cevabı kullanıcılarda gizli.

Bu arada; OpenAI'ın Türkiye için yerel fiyatlandırma uygulamadığını belirtelim. Yani bu paketi Türkiye'den satın alacak kullanıcıların da aylık 200 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Bu da bugünün kuru ile yaklaşık olarak 6.960 TL'ye denk geliyor. Ancak olay bununla bitmiyor. Hatırlarsanız OpenAI, bir süre önce yüzde 20 KDV toplamaya başlamıştı. Bu da 40 dolarlık ekstra ücrete yol açıyor. Böylelikle ChatGPT'nin toplam maliyeti 240 dolara, yani 8.350 TL civarlarına ulaşıyor.