Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Artık Şaşırmıyoruz: OpenAI'ın Yapay Zekâ Ajanları, Birleşmiş Milletlerin Sitesini Hacklemeye Çalıştı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI ajanlarının BM verilerine erişmek için Google sistemlerini kullanarak sınırları aştığı ortaya çıktı.

Artık Şaşırmıyoruz: OpenAI'ın Yapay Zekâ Ajanları, Birleşmiş Milletlerin Sitesini Hacklemeye Çalıştı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Güvenlik araştırmacısı Rowan Howard-Jones’un ortaya çıkardığı veriler, yapay zekâ ajanlarının kendilerine verilen bir görevi tamamlamak adına sınırları ne kadar zorlayabileceğini gözler önüne serdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Nisan ve Haziran ayları arasında OpenAI üretimi yapay zekâ ajanlarının, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na (UNCTAD) ait istatistik sitesini 16 bin defadan fazla taradığı tespit edildi. Olay, devasa boyutta bir veri ihlali veya yıkıcı bir siber saldırı kategorisine girmese de yapay zekâ sistemlerinin hedeflerine ulaşmak için sıra dışı ve agresif yollara başvurabildiğini gösteren endişe verici bir örnek oluşturuyor.

İçerikten Görseller

Artık Şaşırmıyoruz: OpenAI'ın Yapay Zekâ Ajanları, Birleşmiş Milletlerin Sitesini Hacklemeye Çalıştı!
2

Ajanlar sıra dışı yöntemler denedi

2

Ajanların temel görevinin, Üretken Kapasiteler Endeksi (PCI) ile ilgili kamuya açık verileri UNCTADstat API'si üzerinden çekmek olduğu belirtiliyor ancak doğrudan API erişimine sahip olmayan ve kullandıkları HTTP araçlarının kısıtlamalarına takılan yapay zekâ ajanları, sınırları aşmak için kendi çözümlerini üretmeye başladı.

Karşılaştıkları sistem hatalarının var olmayan bir güvenlik filtresinden kaynaklandığını düşünen ajanlar, kimliklerini gizleme yoluna gitti. Süreç içerisinde Google’ın XSS (siteler arası komut çalıştırma) eğitim platformunu dahi kendi amaçları doğrultusunda kullanmayı akıl eden yapay zekâ ajanları, BM verilerine ulaşabilmek adına giderek daha agresif ve manipülatif yöntemlere başvurdu.

Gelecekte bu durum ne gibi bir sorun teşkil edecek hep birlikte göreceğiz fakat belki de sektörün önde gelen isimleri ve yöneticilerinin uyarılarını dikkate alma vakti gelmiştir, kim bilir...

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

NVIDIA CEO'su Jensen Huang: "Yapay Zekâ Modelleri Kontrol Edilemiyorsa Laboratuvarlar Kapatılmalı"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang: "Yapay Zekâ Modelleri Kontrol Edilemiyorsa Laboratuvarlar Kapatılmalı"

Matematik Dünyasıyla Ters Düşen OpenAI Sonunda Çözümü Buldu

Matematik Dünyasıyla Ters Düşen OpenAI Sonunda Çözümü Buldu

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

En İyi Buzdolabı Markaları

En İyi Buzdolabı Markaları

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com