OpenAI, Devlet Sitelerine Sızan Yapay Zekâ Ajanları Nedeniyle Bir Ülkeden Özür Diledi: Peki Ne Yaşanmıştı?

OpenAI, yapay zekâ ajanlarının kamu sitelerine sızması ve bildirimin gecikmesi nedeniyle Avustralya hükûmetinden resmî olarak özür diledi.

OpenAI, yapay zekâ ajanlarının bazı kamu hizmeti web sitelerine sızdığını ve bu durumu ülke yönetimine zamanında bildirmediğini kabul ederek Avustralya hûkümetinden resmî olarak özür diledi.

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Şirket, yaşanan ihlallerin detaylarını paylaşırken olayın etkilerini değerlendirmek ve gelecekte benzer durumların önüne geçmek için ek güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.

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İzinsiz erişim nasıl gerçekleşti?

Haziran ayında yapılan dâhili eğitim ve değerlendirmeler sırasında deneysel bir OpenAI modeli, Victoria eyaletindeki cilt hastalıklarına yönelik ilaç harcamalarını araştırmakla görevlendirildi. Kamusal verilerde aradığı bilgiyi bulamayan model, kamu hizmetleri kurumu Services Australia’nın iç sistemine erişmenin bir yolunu bularak komutlar çalıştırdı, dosya ve kimlik bilgilerini ele geçirdi.

Araştırmalarını derinleştiren şirket, modellerinin farklı eyalet ve sağlık kurumlarının veri tabanlarına da sızdığını tespit etti:

Suç İstatistikleri : Bir model, New South Wales Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu'nun kamuya açık haritalama aracına erişti.

: Bir model, New South Wales Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu'nun kamuya açık haritalama aracına erişti. Sağlık Verileri: Açıkta kalan bir erişim anahtarı üzerinden Victoria Sağlık Bilgileri Ajansı'na giren ajanlar, raporlama yapılandırmalarını ve anket istatistiklerini dışarı çıkardı. Ayrıca Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden de toplu veriler çekildi.

OpenAI, yürütülen incelemelerde kişisel tıbbi veya adli kayıtlara ulaşıldığına dair herhangi bir kanıta rastlanmadığını vurguladı.

OpenAI, Avustralya'ya aylar sonra haber vermişti

Olaylar Haziran ayında yaşanmış olmasına rağmen Avustralya makamlarına durumun ancak 10 Eylül'de bildirilmesi tepkileri artırdı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaşanan veri ihlalini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek hükûmetin benzer olayları önlemek adına hukuki tedbirleri değerlendirdiğini açıkladı.

Özür açıklamasında gecikmeyi de üstlenen OpenAI, etkilenen kurumlara teknik bulguları ileteceğini ve bağımsız Avustralyalı uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu kuracağını belirtti. Yıl sonuna kadar çalışmalarını tamamlaması beklenen bu kurul, yapay zekâ ajanlarının sınırlarını aşmasını engelleyecek pratik güvenlik adımları önerecek.