Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, Devlet Sitelerine Sızan Yapay Zekâ Ajanları Nedeniyle Bir Ülkeden Özür Diledi: Peki Ne Yaşanmıştı?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

OpenAI, yapay zekâ ajanlarının kamu sitelerine sızması ve bildirimin gecikmesi nedeniyle Avustralya hükûmetinden resmî olarak özür diledi.

OpenAI, Devlet Sitelerine Sızan Yapay Zekâ Ajanları Nedeniyle Bir Ülkeden Özür Diledi: Peki Ne Yaşanmıştı?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, yapay zekâ ajanlarının bazı kamu hizmeti web sitelerine sızdığını ve bu durumu ülke yönetimine zamanında bildirmediğini kabul ederek Avustralya hûkümetinden resmî olarak özür diledi.

Şirket, yaşanan ihlallerin detaylarını paylaşırken olayın etkilerini değerlendirmek ve gelecekte benzer durumların önüne geçmek için ek güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

OpenAI, Devlet Sitelerine Sızan Yapay Zekâ Ajanları Nedeniyle Bir Ülkeden Özür Diledi: Peki Ne Yaşanmıştı?
2
2

İzinsiz erişim nasıl gerçekleşti?

2

Haziran ayında yapılan dâhili eğitim ve değerlendirmeler sırasında deneysel bir OpenAI modeli, Victoria eyaletindeki cilt hastalıklarına yönelik ilaç harcamalarını araştırmakla görevlendirildi. Kamusal verilerde aradığı bilgiyi bulamayan model, kamu hizmetleri kurumu Services Australia’nın iç sistemine erişmenin bir yolunu bularak komutlar çalıştırdı, dosya ve kimlik bilgilerini ele geçirdi.

Araştırmalarını derinleştiren şirket, modellerinin farklı eyalet ve sağlık kurumlarının veri tabanlarına da sızdığını tespit etti:

  • Suç İstatistikleri: Bir model, New South Wales Suç İstatistikleri ve Araştırma Bürosu'nun kamuya açık haritalama aracına erişti.
  • Sağlık Verileri: Açıkta kalan bir erişim anahtarı üzerinden Victoria Sağlık Bilgileri Ajansı'na giren ajanlar, raporlama yapılandırmalarını ve anket istatistiklerini dışarı çıkardı. Ayrıca Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden de toplu veriler çekildi.

OpenAI, yürütülen incelemelerde kişisel tıbbi veya adli kayıtlara ulaşıldığına dair herhangi bir kanıta rastlanmadığını vurguladı.

OpenAI, Avustralya'ya aylar sonra haber vermişti

2

Olaylar Haziran ayında yaşanmış olmasına rağmen Avustralya makamlarına durumun ancak 10 Eylül'de bildirilmesi tepkileri artırdı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaşanan veri ihlalini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek hükûmetin benzer olayları önlemek adına hukuki tedbirleri değerlendirdiğini açıkladı.

Özür açıklamasında gecikmeyi de üstlenen OpenAI, etkilenen kurumlara teknik bulguları ileteceğini ve bağımsız Avustralyalı uzmanlardan oluşan bir çalışma grubu kuracağını belirtti. Yıl sonuna kadar çalışmalarını tamamlaması beklenen bu kurul, yapay zekâ ajanlarının sınırlarını aşmasını engelleyecek pratik güvenlik adımları önerecek.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

NVIDIA CEO'su Jensen Huang: "Yapay Zekâ Modelleri Kontrol Edilemiyorsa Laboratuvarlar Kapatılmalı"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang: "Yapay Zekâ Modelleri Kontrol Edilemiyorsa Laboratuvarlar Kapatılmalı"

Matematik Dünyasıyla Ters Düşen OpenAI Sonunda Çözümü Buldu

Matematik Dünyasıyla Ters Düşen OpenAI Sonunda Çözümü Buldu

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

iOS 27.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone’lara Gelen Yenilikler

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com