Opera'dan 30. Yaşına Özel Muazzam İnternet Sitesi: İnternet Tarihinde Gezebiliyorsunuz!

Opera, 30. yaşına özel olarak "Web Rewind" isimli bir site tasarladı. Bu sitede zamanda yolculuk yaparak internet tarihinde gezebiliyorsunuz.

Opera, dünyanın en çok kullanılan tarayıcıları arasında yer alıyor. Özellikle yapay zekâ entegrasyonu başta olmak üzere kullanıcılarına sunduğu özellikler, Opera’nın çok sevilmesine imkân tanıyor. Şimdi ise şirketten Opera’nın 30. yıldönümüne özel olarak oldukça ilgi çekici bir hamle geldi.

Opera 1996 yılında herkes için kullanıma sunulmuştu. Yani bu yıl 30 yaşına giriyor. Şirket de buna özel olarak bir internet sitesi oluşturdu. Bu site, son 30 yılda internetin değişimine ilginç bir bakış atmanızı sağlıyor.

İnternet tarihinde gezebiliyorsunuz

Opera’nın 30. yıla özel tasarladığı “Web Rewind” sitesi interaktif bir site. Âdeta bir zaman makinesi görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Siteye girdiğinizde boşluk tuşuna basarak zamanı geri sarabiliyorsunuz.

Bunu yaptıktan sonra da son 30 yıldaki herhangi bir yıla gidiyorsunuz ve o zaman internette viral olan önemli anları görebiliyorsunuz. Örneğin o yıla ait popüler bir video size gösteriliyor. Ya da o zamanlardan popüler olan bir internet sitesi size gösteriliyor. Yukarıda zamanın 2003 yılına sarıldığını ve o günlerin popüler platformu MySpace’e yer verildiğini görebilirsiniz.

İnternet tarihine bir bakış atmanız nedeniyle harika bir site olduğunu söyleyebiliriz. Opera’nın 30. yıla özel sitesine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.