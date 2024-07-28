OPPO, uygun fiyatlı yeni telefonu A3 Energy Edition'ı tanıttı. Çok beklentisi olmayanları sevindirecek bu cihaz, bataryası başta olmak üzere segmentinde iddialı özelliklere sahip.

Türkiye’de de tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Çinli şirket, şimdi de bütçe dostu bir model olan “A3 Energy Edition”ı bizlerle buluşturdu.

OPPO A3 Energy Edition, uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen premium telefonları aratmayan şık bir tasarıma sahip. Aynı zamanda batarya ve dayanıklılık başta olmak üzere fiyatına kıyasla gayet iyi diyebileceğimiz teknik özelliklere sahip.

OPPO A3 Energy Edition neler sunuyor?

Önde delikli, arkada ise dikdörtgen ada içine yerleştirilmiş ikili kamera kurulumuyla bizi karşılayan A3 Energy Edition, 6,7 inçlik HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekranla geliyor. Çözünürlüğün FHD+ olmamasının onu biraz geriye attığını söyleyebiliriz. Maksimum parlaklığının 1000 nit olduğunu da ekleyelim.

Cihaz, bu fiyat segmentine uygun, çok beklentisi olmayanların günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek orta seviye işlemci MediaTek Dimensity 6300 ile sunuluyor. Bu işlemci 12 GB RAM ile eşleştirilmiş. 256 GB depolamayı da ekleyelim.

Cihazın arkasında 50 MP’lik ana ve 2 MP’lik yardımcı kamera var. Geniş kamera olmaması bir eksiklik. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 8 MP’lik bir selfie kamerası bizi karşılıyor. Günümüzde çıkan birçok cihaz gibi A3 Energy Edition da yapay zekâ özellikleriyle donatılmış. Örneğin görsellerden nesne kaldırma, kesme ve belge tarama gibi işlevleri cihazda görüyoruz.

Batarya tarafında segmentine göre iyi diyebileceğimiz 5100 mAh kapasiteli 45W hızlı şarj destekli bir bataryayla geliyor. Düşük çözünürlüklü ekranı ve verimli işlemcisiyle birleştiğinde pil ömrü konusunda gayet iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Telefonda IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikası olduğunu da ekleyelim. Kutudan ise Android 14 tabanlı ColorOS ile çıkıyor.

OPPO A3 Energy Edition teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, HD+, 120 Hz, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 12 GB Batarya 5100 mAh Arka Kamera 50 MP, 2 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 5100 mAh (45W) İşletim Sistemi ColorOS (Android 14)

OPPO A3 Energy Edition fiyatı

12 GB + 256 GB 248 dolar

Çin'de satışa sunulan OPPO A3 Energy Edition'ın diğer ülkelere gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi yok.