OPPO'dan Türkiye'deki Üretimi Devam Ettirecek Ortaklık

OPPO, Mıstaçoğlu Holding’e bağlı AGM A.Ş ile iş birliğine gitti. Şirket, OPPO'nun yerel üretimini Tuzla'daki fabrikada üstlenirken satış ve pazarlama gibi konularda da iş ortağı olacak.

Ülkemizde de üretim yapmasıyla bildiğimiz popüler akıllı telefon markası OPPO, Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir iş birliğine gitti. Şirket, Mıstaçoğlu Holding’e bağlı AGM A.Ş ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

AGM A.Ş, bu iş birliğiyle OPPO’nun ülkemizdeki hem satış hem üretim hem de servis işlerini yürütecek iş ortağı olacak. Ortaklıkla Türkiye’nin telefon üretiminde dünyada önemli bir konuma getirilmesi amaçlanıyor.

AGM, OPPO’nun yerel üretimini Tuzla’daki fabrikada üstlenecek

OPPO ve AGM arasındaki anlaşma, ortak satış ve pazarlama çalışmaları, hizmet operasyonları ve yerel üretim girişimleri de dahil birçok konuyu kapsıyor. AGM, OPPO’nun yerel üretimini İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan fabrikada üstlenecek.Her iki şirket, bu hamlenin sektörde istihdam yaratırken teknoloji gelişimi açısından ülkemize yararlı olacağını söylüyor.

OPPO MEA Başkanı Chico Zhou, ortaklıkla ilgili “Bu önemli ortaklık, karşılıklı büyüme, yenilikçilik ve Türk müşterilerimize ve iş ortaklarımıza olağanüstü ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan ortak bir vizyonu yansıtıyor.” derken Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu ise “Amacımız kısa bir süre içeresinde ülkemizi akıllı cep telefonu üretimi konusunda bir dünyada önde gelen ülkelerden biri konumuna getirmek ve tüm dünyaya teknolojik bu ürünleri ihraç etmek” ifadelerini kullandı.