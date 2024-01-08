OPPO, etkileyici kamera kurulumuyla aklınızı başından alacak yeni akıllı telefonu Find X7 Ultra'yı duyurdu. Ancak bu akıllı telefon, Çin dışına çıkmayacak.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte amiral gemisi seviyesindeki yeni akıllı telefonu "Find X7 Ultra"yı duyurdu. En çok da kamera özellikleriyle ses getirecek telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

OPPO Find X7 Ultra, 6.82 inç boyutunda bir OLED ekranla donatıldı. Kavisli yapıdaki bu ekran, 2K çözünürlük desteğine sahip. 120 Hz'ye kadar uyarlanabilir ekran tazeleme oranı ile eşleştirilen ekran, 4.500 nit tepe parlaklık değeri ile eşine az rastlanır bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Ekran altında parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapan telefonun 32 MP selfie kameraya ev sahipliği yaptığı belirtelim. Bu selfie kamerada 4K'ya kadar çekim yapmak mümkün.

Karşınızda OPPO Find X7 Ultra

OPPO'nun yeni amiral gemisi, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 50W kablosuz, 100W kablolu şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan OPPO Find X7 Ultra, Android 14 tabanlı ColorOS 14.0 arayüzüne ev sahipliği yapıyor. Telefon, performanstan ödün vermeyeceğini ortaya koymuş durumda.

OPPO Find X7 Ultra, sadece performansı ile değil, kamerasıyla da ses getirecek. Hatta şu an için dünyanın en iyi kamera kurulumuna sahip telefonlardan birisi, OPPO Find X7 Ultra diyebiliriz. Zira şirketin açıklamasına göre bu akıllı telefonda 4 adet 50 MP kamera bulunuyor ve bu kameraların hepsi de "ana kamera" işlevi görüyor. Üstelik Sony IMX890 sensörlü 3x periskop kamera ile Sony IMX858 sensörlü 6x periskop kamera, bu telefonda birlikte bulunuyor. Bunu daha önce bir akıllı telefonda görmemiştik.

Bir akıllı telefonda çift periskop kamera bulunması, çekimler sırasında bazı sorunlar yaşanmasına yol açabilir. İşte OPPO, buna da bir çözüm geliştirdi. "Hypertone" olarak isimlendirilen özel bir motor geliştiren şirket, aşırı işleme ve pozlama ile doğal olmayan HDR görüntü oluşumunu engelliyor. Şirketin açıklamasına göre yapılan çalışma, 9 metre uzaktaki bir nesnenin portre kamerasının çekilmesini sağlayabilecek kalitede.

*OPPO Find X7 Ultra ile çekilmiş bir fotoğraf.

OPPO Find X7 Ultra teknik özellikleri:

Ekran 6.82 inç AMOLED, 1-120 Hz, 2K (3168 x 1440 piksel), 4.500 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 32 MP (f/2.4), 4K @60 fps Arka Kamera 50 MP (f/1.8) 1 inç + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.6) + 50 MP (f/4.3) Batarya 5.000 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz) İşletim Sistemi ColorOS 14.0 (Android 14) Bağlantı Çift SIM, 5G, 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Boyutlar 164,3 x 76,2 x 9,5 mm Ağırlık 221 gram

OPPO Find X7 Ultra fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 565 dolar 16 GB + 256 GB 605 dolar 16 GB + 512 GB 647 dolar 16 GB + 1024 GB 705 dolar

Bizzat OPPO'nun bir numaralı ismi olan Arne Herkelmann, bu denli etkileyici özelliklerle donattıkları Find X7 Ultra'yı Çin dışına çıkartmak gibi bir planları olmadığını açıkladı. Bu da telefonun Türkiye'ye hiçbir zaman gelmeyebileceği anlamına geliyor. İlerleyen dönemlerde bu kararın değişip değişmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.