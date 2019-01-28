Oppo’dan Ekran Deliğini Kullanmak İçin Dahiyane Yöntem

Ekran çentiğinin yerini alan ekran deliği, en sonunda yerini ekrandaki deliğe bırakmıştı. Oppo, yeni tasarımında bu deliği dahice kullandı.

Telefon ekranına bir delik açıp içine özçekim kamerası koymak, son dönemde akıllı telefon üreticilerinin desteklediği bir fikir. Bu delikler hem bir risk hem de özel şekillerde kullanılabilecek yapılar.

Daha önce Galaxy A8s’in ekranında kamerayı çevreleyen bir animasyon görmüştük. Üstünü kaplayan ekrana basılması durumunda ise kamera uygulamasını açıyordu. Oppo bu teknolojiyi, LetsGoDigital patenti çerçevesinde yepyeni bir seviyeye taşıdı.

Bölgeyi basitçe durum çubuğu olarak kullanmak yerine delikte sürekli olarak bir kamera butonu bulunduran Oppo, kamerayı açmayı çabuk ve kolay hale getirdi. Bölgede yapılacak bir kaydırma hareketi, 5 farklı ikon sergileniyor. Bu ikonlardan birini seçip, ilişkili olduğu uygulamayı kullanmak mümkün.

Bu sistemde delikte yer alan kamera, kendisini delikten ayrı olarak konuşlandırmış oluyor. Böylelikle bölge çentikli ekranlarda olduğu gibi tamamen devre dışı kalmamış oluyor.

Oppo’nun OPPO F19 ve F19 Pro’yu Mobile World Congress 2019’da tanıtması bekleniyor. Bu cihazlarda da benzer bir arayüze sahip delikli ekran ve ön kamera bulunması bekleniyor.