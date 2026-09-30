Oppo, yeni orta segment telefon modeli K14 Plus’ı duyurdu. Dev batarya, gelişmiş ekran ve daha birçok özelliği uygun fiyata sunuyor.

Türkiye’de de çok ilgi gören bir marka olan OPPO, yeni telefonlarını tanıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Çinli firma, şimdi ise K14 Plus ismini verdiği yeni modelini gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı.

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K14 Plus modeli, uygun fiyata gelişmiş özellikler ve uzun pil ömrü sunan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Arkasında pil şeklinde sol üste yerleştirilen kamera kurulumu, önünde ise ince çerçeveli delikli ekran tasarımı var.

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OPPO K14 Plus özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1272 x 2772 piksel, 144 Hz, 3600 nit, AMOLED İşlemci Dimensity 7360 Max RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 16 MP Batarya 8000 mAh (45W) İşletim sistemi ColorOS 16.5 (Android 16)

Oppo K14 Plus, ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde ve 1,5K çözünürlük sunan bir AMOLED panelle geliyor. Akıcı bir görsel deneyim vaat eden bu ekran, 144 Hz yenileme hızına sahip ve tepe noktada 3.600 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ekran altına entegre edilmiş parmak izi okuyucusu da güvenlik tarafında kullanıcılara sunuluyor.

Performans tarafında ise cihazın kalbinde MediaTek Dimensity 7360 Max işlemcisi yer alıyor. 6**/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri** var. Kamera kısmında ise OIS destekli 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü görüyoruz. Önde ise 16 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16.5 ile kutudan çıkan cihazın 8.000 mAh’lik 45W destekli büyük bir bataryası var. Telefonun 8,4 mm kalınlık ve 207 gram ağırlık ile geldiğini belirtelim. Fiyatları ise 312 dolardan başlıyor.