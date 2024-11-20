OPPO, Circle to Search özelliğini destekleyen son Android markası oldu ve ColorOS 15 güncellemesiyle geliyor.

OPPO, Google’ın "Circle to Search" özelliğini alacak olan Android markaları arasına katıldı.

OPPO 21 Kasım’da tanıtacağı yeni akıllı telefonu Find X8 ile bu özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Circle to Search özelliğini sunacak

OPPO, Find X8 serisiyle ColorOS 15 işletim sistemini de duyuracak. Android 15 tabanlı bu yeni güncelleme, dünya çapında bir dizi cihazda kullanılmaya başlanacak.

OPPO'nun yeni amiral gemisi, Google’ın "Circle to Search" özelliğini destekleyen ilk OPPO modeli olacak. Samsung Galaxy ve Pixel cihazlarında daha önce kullanıma sunulmuş ve Xiaomi, Honor, Motorola gibi markaların cihazlarında da yerini almıştı. Şu an için yalnızca Find X8 ve Find X8 Pro modellerinin bu özelliği alıp almayacağı konusu ise net değil.