OPPO, yeni akıllı telefonları Reno 12 Pro ile Reno 12'yi duyurdu. Hiç fena olmayan özelliklerle donatılan telefonlar, ne yazık biraz pahalılar...

Çinli teknoloji şirketi OPPO, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Reno 12" ve "Reno 12 Pro" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Fena özelliklerle donatılmayan akıllı telefonlar, ne yazık ki biraz yüksek bir fiyat etiketine sahipler.

Reno 12 Pro ile başlayacak olursak bu akıllı telefonda 6.7 inç boyutlu 120 Hz'lik ekran bulunuyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 1.200 nit tepe parlaklık değerine sahip. MediaTek Dimensity 9200+'ın özel bir sürümünden güç alan telefon, 16 GB'ye kadar da RAM ile destekleniyor. Üçlü kamera kurulumuna sahip olan OPPO Reno 12 Pro, Sony IMX890 sensörlü 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapıyor.

OPPO Reno 12 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1080 piksel), 120 Hz, 1.200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 9200+ (Star Speed ​​Edition) RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS3.1) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.2) İşletim Sistemi Android 14 (ColorOS 14.1) Batarya 5.000 mAh (80W) Boyutlar 161,4 mm x 74,8 mm x 7,55 mm Ağırlık 183 gram

OPPO Reno 12 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 470 dolar 12 GB + 512 GB 520 dolar 16 GB + 512 GB 560 dolar

Ve OPPO Reno 12:

OPPO Reno 12, üst modelden biraz daha zayıf bir telefon olarak karşımıza çıktı. Telefonun 6.7 inç ekranı, FHD+ çözünürlük sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8250'nin özel bir versiyonu bulunuyor. 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı da OPPO Reno 12'de karşımıza çıkıyor. Bu modelde, Sony LYT-600 sensör içeren 50 MP ana kamera ile karşılaşıyoruz.

Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 × 1080 piksel), 120 Hz, 1.200 nit İşlemci MediaTek Dimensity 8250 (Star Speed ​​Edition) RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512 GB (UFS3.1) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.2) İşletim Sistemi Android 14 (ColorOS 14.1) Batarya 5.000 mAh (80W) Boyutlar 161,4 mm x 74,8 mm x 7,25 mm Ağırlık 179 gram

OPPO Reno 12 fiyatı: