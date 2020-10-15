OPPO Reno 4F Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Reno 4F'i dikkat çeken özellikleri ve fena sayılmayacak fiyat etiketiyle duyurdu. Cihaz, çift selfie kamera ve AMOLED ekran gibi dikkat çeken özelliklere sahip.

Kısa süre önce Hindistan’da gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde giriş seviye OPPO A15 modelini duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, şimdi de Endonezya’da gerçekleştirdiği bir başka duyuru ile orta segmentteki en yeni akıllı telefonu Reno 4F’i gün yüzüne çıkardı.

Dörtlü arka kamera kurulumu, çift selfie kamera, AMOLED ekran, orta seviye için güçlü bir MediaTek işlemci, 128 GB dahili depolama alanı gibi dikkat çeken özelliklere sahip olan yeni OPPO Reno 4F, seviyesine göre uygun bir fiyat etiketiyle Türkiye’ye gelmesi halinde tüketicilerin beğenisini kazanabilir.

6,43 inç büyüklüğünde Full HD+ bir AMOLED ekrana sahip olan OPPO Reno 4F, delikli ekran tasarımı sayesinde oldukça yüksek ekran/gövde oranı sunuyor. Bu deliğin içinde bulunan 16 MP çözünürlüğündeki ana selfie kamerasına, 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü eşlik ediyor.

Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise sol üst köşeye, kare şeklinde bir modülün içine konumlandırılmış dörtlü kamera kurulumunu görüyorsunuz. 48 MP’lik bir ana kameraya sahip olan bu kurulumda ana kameraya 8 MP’lik bir geniş açı kamera ve 2 adet 2 MP’lik monokrom kamera eşlik ediyor.

OPPO Reno 4F özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P95, IMG 9XM-HP8 GPU

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,43 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP + 2 MP

Batarya: 4.015 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

OPPO Reno 4F fiyatı

Mat siyah ve metalik beyaz olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan OPPO Reno 4F, 291 dolar (yaklaşık 2.313 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor.