Oppo’nun bir süredir Apple Watch’a benzeyen bir akıllı saat üzerinde çalıştığı biliniyordu. Oppo, geniş ve yüksek çözünürlüklü OLED ekranı ile yeni akıllı saati Oppo Watch’ı duyurdu.

Oppo’nun bir süredir tasarımı Apple Watch’a benzeyen bir akıllı üzerinde çalıştığı biliniyordu. Oppo’nun bugün düzenlediği lansmanla duyurulan Oppo Watch, hem tasarımı hem de özellikleriyle beklentileri karşılıyor.

Oppo Watch, 46 mm ve 41 mm boyutlarında iki farklı ekran boyutuna sahip. 46 mm olan Oppo Watch’un ekranı, 1.91 inç büyüklüğünde ve ekran 473 x 402 piksel çözünürlüğe sahip durumda. 41 mm olan model ise 1.6 inç ekran büyüklüğüne ve 360 x 320 piksel çözünürlüğe sahip durumda. Oppo Watch’ın kalınlığı ise 11.35 mm.

Oppo Watch’ın iki modeli de güçlü bataryalara sahip durumda. 46 mm olan Oppo Watch 430mAh, 41 mm olan Oppo Watch ise 300mAh batarya kapasitelerine sahip. Oppo, akıllı saatlerin tam şarj ile 40 saat kullanılabildiğini açıkladı. Ancak saatler güç tasarrufu modunda kullanılırsa 21 gün boyunca şarj edilmeden kullanılabiliyor. Güç tasarrufu modunda Oppo Watch sadece bildirimleri gösterebiliyor. Diğer akıllı saat özellikleri ise bu modda devre dışı kalıyor.

Oppo Watch’ların şarj olma süreleri de göz dolduracak seviyede. Oppo, akıllı saatlerin şarjının 75 dakikada tam olarak dolduğunu belirtti. 15 dakikada yüzde 46 olabilen Oppo Watch’lar, 15 dakikalık şarj ile bir gün boyunca bütün özelliklerinden faydalanılarak kullanılabiliyor.

Oppo, Oppo Watch’lar için Android tabanlı yeni bir yazılım kullanıyor. Oppo Watch’lar ColorOS Watch ismi verilen bir yazılım ile çalışıyor. Android tabanlı ColorOS Watch, Apple Watch’ın arayüzüyle benzerlikler taşıyor.

ColorOS Watch’a ait bütün detaylar henüz ortaya çıkmamış olmasına rağmen müzik kontrol etme, egzersiz ve uyku takibi gibi genel özellikleri taşıyacağına kesin gözüyle bakılabilir. ColorOS Watch’ın getirdiği özelliklerin yanında Oppo Watch, kalp ritmi takibi yapabiliyor ve eSIM aracılığıyla hücresel bağlantı kullanabiliyor.

Oppo, yeni akıllı saatlerinin işlemci ve RAM tarafında da iyi bir iş çıkarmışa benziyor. Oppo Watch, en güçlü akıllı saat yonga setlerinden biri olan Snapdragon Wear 2500 yonga setini üzerinde taşıyor. İki Oppo Watch modeli de 1GB RAM ve 8GB dahili depolama alanına sahip durumda.

Düzenlenen lansmanla duyurulan Oppo Watch’ın fiyatı da belli oldu. Oppo Watch’ın 46 mm olan modeli 325 dolar (yaklaşık 1980 lira), 41 mm olan modeli ise 215 dolar (yaklaşık 1310 lira) fiyatla Çin’de satışa sunulacak. Oppo, ilerleyen günlerde Oppo Watch’ların Avrupa’da da satışa sunulacağını açıkladı.