OPPO, Yeni Bir Navigasyon Algoritması Üzerinde Çalışıyor

OPPO, yeni bir RTK teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu yeni teknoloji sayesinde navigasyon sistemleri 1 metreye kadar doğru konum gösterebilecek.

Akıllı telefonlarda kullandığımız GPS teknolojisi, özünde ABD Ordusu için geliştirilmiş, daha sonra da kamu kullanımına açılmış bir teknolojidir. Uzun yıllar boyunca navigasyon sistemleri için elimizdeki tek çözüm de GPS idi.

Günümüzde de navigasyon sistemlerinin gelişimi devam ediyor. Son olarak OPPO, China Mobile ile sıkı şekilde birlikte çalışmaya devam ediyor. OPPO işin yazılım ve algoritma kısmıyla ilgilenirken China Mobile ise yer temelli sistemler ve 5G kuleleri üzerinde çalışıyor.

1 metreye kadar doğru konum

OPPO, yeni teknolojisi sayesinde 1 metreye kadar doğru konum verebilecek. Yeni RTK sisteminde GPS’ten, akıllı telefon kulelerinden, akıllı telefonun içindeki hız ölçer, jiroskop ve anten gibi teknolojilerden de yardım alıyor.

Şu anda arama ve haritalama çalışmalarında bu kadar kesin konum bilgisi elde edebilmek için profesyonel ekipmanlar kullanılması gerekiyor. OPPO ve China Mobil ikilisi ise yeni teknolojilerinin gelecek yıldan itibaren Çin’de kullanılabileceğine inanıyor. Bu teknolojinin hangi ülkelerde kullanılacağı ise şu anda belli değil.

Teknoloji ilerledikçe ülkeler de bu teknolojileri kendi kontrolleri altında tutabilmek için çalışmalar yapıyor. Özellikle navigasyon ve 5G gibi teknolojiler sık sık ulusal güvenlik tartışmalarında da gündeme geliyor. Rusya, GPS’e karşı kendi navigasyon sistemini geliştirmişti.

OPPO, yeni dönemde kendi navigasyonunun peşinde

Firmanın Başkan Yardımcısı ve OPPO Geliştirme Enstitüsü’nün başı olan Levin Liu, “Bağlantının temel olduğu bu 5G çağında, çeşitli uygulamalar hem kapalı hem de açık alanlarda gelişmiş navigasyon sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Bu gelişen pazar talebine karşılık olarak, OPPO yüksek-keskinliğe sahip RTK konum teknolojisini akıllı telefonlara getiriyor ve bu teknolojinin çok geniş alanda faydaları olacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

RTK teknolojisi, var olan GPS teknolojisinin yerini almayacak. Daha çok bir tamamlayıcı teknoloji olarak karşımızda göreceğiz. Bu özelliğe sahip telefonları ilk olarak 2021 yılında piyasada göreceğiz.