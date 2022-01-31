Orta parmak gösterme hareketine hepimiz aşinayız. Günümüzde daha çok argo amaçla kullanılan bu hareketin hikayesini biliyor musunuz? Hadi gelin sizlere Yüzyıl Savaşları dönemine; İngiliz okçuların gösterdiği orta parmak hareketine götürelim.

Günümüzde herkesin bildiği bazı el hareketleri vardır. Bunlardan biri olan orta parmak işareti de dünyanın pek çok kesiminde argo olarak kabul ediliyor Ülkemizde baktığımızda daha çok şaka yollu bir argo hareket olarak görülürken bazı ülkeler bu hareketi daha da fazla ciddiye alıyor. Peki özüne baktığımızda normal bir hareket olan orta parmak ne oldu da argo bir anlam belirtmek için kullanılmaya başladı. Hadi gelin şimdi orta parmak çıkarmanın tarihçesine yakından bakalım.

Orta parmak; kimi zaman sevmediğiniz bir insanı sinir etmek için kimi zamansa yakın arkadaşınıza şaka amacıyla yaptığınız bir eylem. Peki bu işaretin tarihinin 1300'lü yıllarda İngiltere - Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları'na dayandığını biliyor musunuz? 1337 - 1453 yılları arasında gerçekleşen bu üstünlük savaşı, içerisinde pek çok hikaye barındırıyor. Bu hikayelerden biri de orta parmak işaretinin çıkışıyla ilgili?

Her şey orta parmağını kullanan İngiliz okçularla başladı

İngilizlerin yıllarca süren bu savaşta rakibi Fransa'ya karşı en büyük kozu her zaman okçu birlikleriydi. Henüz çocuk yaşta ailelerinden alınıp yetiştirilen bu birlikler, uzun yıllar boyunca eğitim alırlardı. Zorlu bir eğitimin ardından 20'li yaşlara geldiklerinde orduya alınan okçular, Yüzyıl Savaşları'ndaki İngiltere ordusunun yüzde 70'ini oluşturuyordu.

O dönemdeki İngiliz okçuları dosta güven düşmana korku salacak cinsten askerlerdi. Long Bow denilen 2 metrelik yaylar kullanan bu askerler normal oklara göre 1.5 kat daha ağır olan Bodkin isimli bir ok kullanıyorlardı. Bu ok ve yay kombinasyonu okçuların yıllar boyunca aldığı eğitim sonucu elde ettikleri fiziksel güçle beraber son derece güçlü olabiliyordu. 250 - 300 metreye isabetli atış yapabilen okçular, bu devasa yaylardan elde ettikleri çekiş gücüyle kalın zırhları bile delip geçebiliyorlardı.

Orta parmak işaretimize geri döndüğümüzde ise İngiliz okçularının bu oku kullanım şekli karşımıza çıkıyor. Bu denli güçlü bir yaydan ağır bir oku fırlatmak için orta parmaklarıyla yayı geren İngiliz okçular, atışlara başlamadan önce rakipleri Fransızlara orta parmaklarını gösteriyorlardı. Orta parmak işareti ilk çıktığında "Birazdan bu parmakla seni öldüreceğim" anlamına geliyor kısaca özetlemek gerekirse.

Esir alınanların orta parmağı kesiliyordu

Yüzyıl Savaşları gibi bir dönemde elbette pek çok asker esir olarak alınıyordu. Bu askerler fidye veya asker değişim sistemleriyle geri verilebiliyordu. Esir alınan İngiliz okçuları ise öldürülmeseler bile işaret ve orta parmakları kesilerek gönderiliyordu. Bu nedenle bir daha okçuluk yapamıyorlardı. Yüzyıl Savaşları sırasında önemli bir muharebe olan Agincourt muharebesinin kazanılmasının baş kahramanı olan İngiliz okçular, her atış öncesi yaptıkları orta parmak hareketi ile "esir olmadım ve orta parmağım yerinde duruyor" anlamını da ifade etmek istiyor olabilir

Antik Yunanlılar da kullanılıyordu

Bazı kaynaklarda orta parmak göstermenin İngiliz askerlerinden önce de kullanıldığı görülüyor. Antik Yunanlıların orta parmaklarını seksi sembolize etmek veya birine karşı hoşnutsuzluğunu dile getirmek için kullandıkları biliniyor. Bu ifadelere göre Antik Yunanlıların orta parmak kullanması günümüzdeki ifadeye daha çok benziyor gibi görünüyor. Tarihin belirli dönemlerinde karşımıza çıkan orta parmak işareti, günümüzdeki popülerliğini İngiliz okçuların hikayesinden alıyor gibi görünüyor.

Sonuç: Günümüzde orta parmak

Aradan yüzyıllar geçse bile hala kullanılmaya devam eden orta parmak işareti, dünyanın çoğunluğunda argo olarak kabul edilir. Günümüzdeki kullanışından çok farklı bir anlamla başlayıp yıllar içinde evrimleşen bu hareketin işaret dilindeki anlamı ise "boş konuşma"dır.

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