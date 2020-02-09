Bu gece sahiplerine kavuşacak 2020 Oscar ödülleri için nefesler tutuldu. En önemli sinema ödüllerinden sayılan ve ilki Sinema Sanatları ve Akademisi tarafından 1929 yılında Los Angeles’da verilen Akademi Ödülleri bu gece 92. kez sahiplerini bulacak. Yıl boyu izlenen birçok önemli yapımın kıyasıya rekabet edeceği gece için mükemmel bir organizasyon yapıldı.
Ödül töreni Türkiye saati ile 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece saat 03:00’da kırmızı halı geçidi ile başlayacak. Gece yarısı takip etmeye başlayabileceğiniz tören, Bein 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Ödüllerin ise 04:00’dan sonra takdim edilmeye başlanacağı tahmin ediliyor.
En önemli kategoriler ve aday isimler
En İyi Film Adayları
- Bir Zamanlar Hollywood’da
- The Irishman
- Parasite
- 1917
- Marriage Story
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- Ford v Ferrari
En İyi Kadın Oyuncu Adayları
- Renee Zellweger (Judy)
- Charlize Theron (Bombshell)
- Scarlett Johansson (Marriage Story)
- Saoirse Ronan (Little Women)
- Cynthia Ervio (Harriet)
En İyi Erkek Oyuncu Adayları
- Joaquin Phoenix (Joker)
- Adam Driver (Marriage Story)
- Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood’da)
- Antonio Banderas (Acı ve Zafer)
- Jonathan Pryce (The Two Popes)
En İyi Yönetmen Adayları
- Bong Joon-ho, (Parasite)
- Todd Phillips, (Joker)
- Sam Mendes, (1917)
- Martin Scorsese, (The Irishman)
- Quentin Tarantino, (Bir Zamanlar Hollywood’da)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları
- Kathy Bates, Richard Jewell
- Laura Dern, Marriage Story
- Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
- Florence Pugh, Little Women
- Margot Robbie, Bombshell
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları
- Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
- Antony Hopkins, The Two Popes
- Al Pacino, The Irishman
- Joe Pesci, The Irishman
- Brad Pitt, Bir Zamanlar Hollywood’da
En Çok Adaylık Kazanan Filmler
- Joker - 11
- Bir Zamanlar Hollywood’da - 10
- The Irishman - 10
- 1917 - 10
- Parasite - 6
- Marriage Story - 6
- Little Women - 6
- Bombshell – 3
92. Oscar Ödül Töreni’nin de tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine sunucusuz gerçekleşeceğini de ekleyelim. ABC Entertainment’ın yöneticisi Karey Burke tarafından yapılan açıklamaya göre ödül töreni gelenekselin aksine yine sunucusuz olacak. İlk olarak 1989 yılında yapılan sunucusuz törenin ardından ilk defa geçen sene komedyen ve aktör Kevin Hart’ın homofobik olarak nitelendirilen sosyal medya paylaşımlarına gelen tepkiler yüzünden son anda törenden çekilmesiyle 30 yılın ardından tekrar sunucusuz gerçekleşmişti.