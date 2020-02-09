Sinema severler için yılın en heyecanlı törenlerinden biri gelip çattı. Herkesin gözü 2020 Akademi ödül törenine çevrildi. 92. Oscar Ödülleri ne zaman sahiplerini bulacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Tüm bu soruların cevabı yazımızda.

Bu gece sahiplerine kavuşacak 2020 Oscar ödülleri için nefesler tutuldu. En önemli sinema ödüllerinden sayılan ve ilki Sinema Sanatları ve Akademisi tarafından 1929 yılında Los Angeles’da verilen Akademi Ödülleri bu gece 92. kez sahiplerini bulacak. Yıl boyu izlenen birçok önemli yapımın kıyasıya rekabet edeceği gece için mükemmel bir organizasyon yapıldı.

Ödül töreni Türkiye saati ile 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece saat 03:00’da kırmızı halı geçidi ile başlayacak. Gece yarısı takip etmeye başlayabileceğiniz tören, Bein 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Ödüllerin ise 04:00’dan sonra takdim edilmeye başlanacağı tahmin ediliyor.

En önemli kategoriler ve aday isimler

En İyi Film Adayları

Bir Zamanlar Hollywood’da

The Irishman

Parasite

1917

Marriage Story

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Ford v Ferrari

En İyi Kadın Oyuncu Adayları

Renee Zellweger (Judy)

Charlize Theron (Bombshell)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Cynthia Ervio (Harriet)

En İyi Erkek Oyuncu Adayları

Joaquin Phoenix (Joker)

Adam Driver (Marriage Story)

Leonardo DiCaprio (Bir Zamanlar Hollywood’da)

Antonio Banderas (Acı ve Zafer)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

En İyi Yönetmen Adayları

Bong Joon-ho, (Parasite)

Todd Phillips, (Joker)

Sam Mendes, (1917)

Martin Scorsese, (The Irishman)

Quentin Tarantino, (Bir Zamanlar Hollywood’da)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Antony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Bir Zamanlar Hollywood’da

En Çok Adaylık Kazanan Filmler

Joker - 11

Bir Zamanlar Hollywood’da - 10

The Irishman - 10

1917 - 10

Parasite - 6

Marriage Story - 6

Little Women - 6

Bombshell – 3

92. Oscar Ödül Töreni’nin de tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine sunucusuz gerçekleşeceğini de ekleyelim. ABC Entertainment’ın yöneticisi Karey Burke tarafından yapılan açıklamaya göre ödül töreni gelenekselin aksine yine sunucusuz olacak. İlk olarak 1989 yılında yapılan sunucusuz törenin ardından ilk defa geçen sene komedyen ve aktör Kevin Hart’ın homofobik olarak nitelendirilen sosyal medya paylaşımlarına gelen tepkiler yüzünden son anda törenden çekilmesiyle 30 yılın ardından tekrar sunucusuz gerçekleşmişti.