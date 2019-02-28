A Star Is Born, Oscar Ödülünün Ardından Yeniden Sinemalarda

Türkiye'de sadece 60 bin izleyiciye hitap ederek gişede nal toplayan A Star Is Born filmi, Oscar ödülü almasının ardından yeniden gösterime girecek.

1976 yılında vizyona giren ve Barbra Streisand ile Kris Kristofferson'ın başrollerini paylaştığı orijinal filmin yeniden yapımı olan A Star Is Born, ülkemizde 9 haftada 60 bin barajını dahi geçememiş ve büyük bir başarısızlıkla gişeden ayrılmıştı. Ancak Oscar almasının ardından filmin yeniden perdeye dönmesi yönünde karar alındı.

91. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film Şarkısı ödülünü alan ve Lady Gaga'nın sıradışı oyunculuğu ile herkesi şaşırttığı Bir Yıldız Doğuyor, şansını bir kere daha deneyecek. Film 1 Mart'ta yeniden vizyona giriyor.

Lady Gaga ve Bradley Cooper, ödül alan parçalarını beraber seslendirmiş ve ödül törenine damga vurmuştu. Bu performansı da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.