Otomobil Büyüklüğünde Kaplumbağa Fosili Bulundu

Güney Amerika’da, günümüzden 7 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen otomobil büyüklüğünde bir kaplumbağa fosili bulundu. Söz konusu fosil, günümüzdeki herhangi bir kaplumbağa ile karşılaştırılamayacak kadar büyük.

Güney Amerika’da bulunan bir kaplumbağa fosili, bilim insanları şaşırttı. Kolombiya’nın Tatacoa Çölü ve Venezuela’nın Urumaco bölgesinde milyonlarca yıl öncesinde kalma yaklaşık 3 metre büyüklüğünde kaplumbağa fosilleri bulundu.

Yaklaşık 13 milyon yıl önce ortaya çıktıkları düşünülen stupendemys geographicus türüne ait kaplumbağa fosilleri, ilk defa 1970’li yıllarda bulunmuştu. Bir araba büyüklüğünde ve ağırlığında olduğu düşünülen kaplumbağalara ait pek çok bilgi hala gizemini korumaya devam ediyor.

Başı ve ayakları ile birlikte 4 metre uzunluğunda olduğu düşünülen kaplumbağaların Güney Amerika’daki Amazon ve Orinoco nehirleri oluşmadan önce bölgede yaşadıkları düşünülüyor. Devasa kaplumbağaların erkeklerinin kabuklarının iki yanında boynuzlar olduğu tahmin ediliyor. Kaplumbağa fosillerinde bulunan derin yara izleri, bu boynuzların türün diğer bireyleri ile mücadelede kullanıldığı düşünülüyor.

Araştırmacılar, 3 metre büyüklüğünde kabuk ve bir alt çene kemiği fosili bulduklarını açıkladılar. Bulunan çene kemiği stupendemys geographicus türü kaplumbağaların yemek alışkanlıklarına dair ipuçları sunuyor. Çene kemiğinden yola çıkan araştırmacılar, dev kaplumbağaların kendilerinden küçük hayvanları, otları, meyveleri ve tohumları yediklerini tahmin ediyorlar. Dev kaplumbağalar, göl ve nehirlerin derinliklerinde timsahlarla beraber yaşıyor olabilirler.

Bilim insanları, boyları 4 metreyi bulan bu dev kaplumbağaların, diğer hayvanlardan korunmak için bu kadar büyük olabileceklerini tahmin ediyorlar. Haklarında pek çok bilgiye hala erişilememiş olan dev kaplumbağalar üzerinde çalışmalar devam ediyor.