Otomobil Koltuğunuzun Altında Klozet Olsun İster miydiniz? Görünüşe Göre Yakında Olacak...

Çinli otomobil üreticisi Seres, gelecekte üreteceği bir otomobil için akılalmaz bir patent aldı.

Çinli otomobil üreticisi Seres, otomobil dünyasında hem şaşırtan hem de merak uyandıran bir yeniliğe imza attı. Şirket, araç içine gizlenebilen bir tuvalet sistemi için resmî patent aldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İlk başvurusu geçtiğimiz yıl yapılan ve bu ay onaylanan bu sistem, aslında oldukça pratik bir mantıkla çalışıyor. Tuvalet, koltuğun altına yerleştirilen raylı bir mekanizma sayesinde gerektiğinde çekilip kullanılabiliyor, iş bitince de tekrar yerine itilerek tamamen gizleniyor. Yani dışarıdan bakıldığında hiçbir şey fark edilmiyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Küçük alan, büyük fikir... Tabi ihtiyacı olana

Bu ilginç tasarımın arkasında ciddi bir mühendislik çabası var. Özellikle elektrikli araçlarda, bataryaların kapladığı alan nedeniyle iç mekânda yer kazanmak oldukça zor. Seres’in çözümü ise genelde boşa giden koltuk altı alanını değerlendirmek olmuş. Böylece araç içinde ekstra yer kaybı yaşanmadan yeni bir fonksiyon eklenmiş oluyor.

Benzer fikirler daha önce gündeme gelse de bu kadar entegre ve “görünmez” bir çözüm ilk kez karşımıza çıkıyor. Önceki bazı konseptlerde taşınabilir çözümler vardı ancak Seres’in yaklaşımı işi bir adım öteye taşıyor.

Peki gerçekten kullanılır mı?

Teknik olarak kulağa etkileyici gelse de bu sistemin seri üretime geçmesi o kadar kolay değil. Atık suyun depolanması, kötü kokuların tamamen engellenmesi ve sistemin uzun ömürlü olması gibi ciddi mühendislik sorunları çözülmeyi bekliyor.

Ama belki de en büyük soru teknik değil, psikolojik... İnsanlar gerçekten arabada tuvalet kullanmak ister mi?