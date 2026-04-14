2027 Mercedes-Benz EQS Tanıtıldı: Daha Uzun Menzil, Yepyeni Teknolojiler ve Dahası...

Mercedes-Benz, elektrikli sedan modeli EQS'yi 2027 modeli için birçok yeni özellik ile yeniliyor.

Mercedes-Benz, amiral gemisi elektrikli sedanı EQS’i 2027 modeli için önemli yeniliklerle güncelledi. Dışarıdan bakıldığında tanıdık çizgilerini koruyan araç, esasında ciddi bir teknolojik dönüşüm geçiriyor.

Yeni EQS’in en dikkat çekici değişimi, 400 volt yerine artık 800 voltluk elektrik mimarisi kullanması. Bu sayede daha hızlı şarj ve daha yüksek verimlilik hedefleniyor. Ayrıca aracın bileşenlerinin %25’ten fazlası tamamen yenilenmiş veya geliştirilmiş durumda.

Daha büyük batarya, daha uzun menzil

Batarya kapasitesi 118 kWh’den 122 kWh’ye çıkarılırken, yeni geliştirilen elektrik motorları ve iki vitesli arka aks şanzımanıyla birlikte, giriş seviyesi EQS 450+ modeli Avrupa ölçümlerine göre yaklaşık 925 kilometre menzil sunabiliyor.

İç mekânda MBUX Hyperscreen ekran standart olarak sunulmaya devam ediyor. Ayrıca uçak kokpitini andıran direksiyon ve “steer-by-wire” sistemi gibi ileri teknolojiler de opsiyonlar arasında.

Tasarımda ince dokunuşlar

2027 EQS, yeni ön yüz tasarımı, “powerdome” kaput ve geliştirilmiş aydınlatma detaylarıyla geliyor.

Standart modelde arkadan aydınlatmalı yıldız desenli siyah ızgara bulunurken, AMG paketinde daha sportif ve kromsuz bir tasarım tercih edilmiş.

Mercedes-Benz EQS 2027 fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni EQS’in 2026’nın ikinci yarısında öncelikli olarak ABD’de satışa sunulması bekleniyor.

Henüz resmî fiyat açıklanmasa da mevcut modelin başlangıç fiyatı 100 bin doların üzerinde iken yeni versiyonun daha da pahalı olması bekleniyor.