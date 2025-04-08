Günümüzde bir otomobile baktığınızda hava yastığı, emniyet kemeri, dokunmatik ekran gibi birçok özellik sıradan gelebilir. Ama sadece günümüzde. Tabii ki bu özelliklerin bir “ilki” var ve bazı arabalarda hayat buldu.

Her teknolojik atılımın bir ilki olduğu gibi bu araç özelliklerinde de geçerli. Şimdi araba alırken “Bu özellikle var mı?” diye baktığımız bazı özellikler eski zamanlarda tek tük bulunuyor ya da sadece bir modelde oluyordu.

O zaman biraz araba tarihine yolculuk yapalım ve bakalım otomotiv tarihine damga vuran o yeniliklerle onları taşıyan cesur modeller hangileriymiş.

Elektrikli camlar

1941’de Packard 180’de, elektrikli camlar ilk defa kullanıldı ve camı açmak için kol çevirmeye gerek yoktu. Âdeta lüksün yeni tanımıydı.

Isıtmalı-masajlı koltuk

Şimdi bile bazı arabalarda lüks olarak kabul ettiğimiz ısıtmalı koltuğun çıkış tarihi kaçtır dersiniz? Cadillac DeVille modelinde karşımıza çıkan ısıtmalı koltuğun yılı 1966. Tabii ki Kuzey ülkelerde hızla popüler oldu.

Hatta Cadillac demişken, markanın bir başka yeniliğini de bu başlığa ekleyelim. 1957’de “Cushion Massager” ismi ile Cadillac, masajlı koltukların tanıtımını yaptı.

Geri görüş kamerası

Şimdinin zorunluluğu olsa da geri dönüş kamerası ilk olarak 1991’de Toyota Soarer’de görüldü.

Hava yastığı

General Motors, 1973’te "Air Cushion Restraint System" adıyla ilk hava yastığını Toronado'ya monte etti. Tabii o dönem sadece sürücü tarafındaydı.

Üç noktalı emniyet kemeri

1958'de Volvo Mühendisi Nils Bohlin, üç noktalı emniyet kemerinin patentini aldı. Sonrasında kaza anında yolcuların güvenliğinde önemli derecede artış görüldü.

Otomatik şanzıman

"Hydra-Matic" adlı dört vitesli bu sistem, 1948’de Oldsmobile Series 60 modelinde sürücüleri debriyaj derdinden kurtardı. Önce askerî araçlarda, sonra sokaklarda yer aldı.

Dokunmatik ekran

Yeni model her arabada olsa da ilki 1986 Buick Riviera’da görüldü. Radyo, klima ve daha birçok kontrol buradan yönetiliyordu. Tabii şimdiler de dokunmatik ekranlar tarihe karışıyor.

Niye mi?

ABS

Ani frenlemelerde tekerlekleri kilitleyen ABS sistemi, ilk olarak 1978’te Mercedes-Benz W116 S-Class modelinde görüldü. Günümüzün artık vazgeçilmezi.

Hidrolik fren sistemi

ABS'nin atası sayılan hidrolik frenler ise sürüş güvenliğinde devrim yarattı. Duesenberg, 1914’te bu sistemi standart olarak sunan ilk marka oldu.

Araba radyosu

1922’de Chevrolet modellerinde isteğe bağlı olarak Westinghouse radyosu sunuldu. Büyük bir tavan anteni, ön koltuk altında piller ve arka koltuk önünde bir hoparlör ile ilk başta oldukça hantal olsa da sonrasındaki gelişimi hepimiz biliyoruz.

Adaptif hız sabitleme

Sürüş konforunu arttıran adaptif hız sabitleme ise 1995’te Mitsubishi Diamante ile hayatımıza girdi. Şimdilerde otonom sürüşün temel taşı da diyebiliriz.

LED far teknolojisi

Ve geldik son ilkimize. Audi, enerji tasarruflu LED farları ilk olarak 2004’te A8'in özel versiyonunda kullandı. Bugün neredeyse tüm modellerde standart.

Her biri bir döneme damga vuran bu özellikler, otomotiv mühendisliğinin ne kadar hızlı ilerlediğinin kanıtı. Peki sizce bir sonraki "ilk" ne olacak? Uçan arabalar?

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