Eski araçların tasarımına dikkat ettiyseniz içerisinde günümüzde kullanılmayan bazı yerler olduğunu görürsünüz. Mesela küllük gibi…

Özellikle klasik araçların içerisinde görebileceğimiz bu tasarım, günümüzde artık tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı.

Ancak böyle bir tasarım neden artık günümüzde yok, hiç merak ettiniz mi?

Günümüze kadar her aracın içinde küllükler vardı.

Tasarımın kilit noktası olan, sigara kullanılmasa bile orada bulunan bu küllükler, otomotiv endüstrisinin en eski tasarımlarından birisi. Arabaların gelişmesiyle bu tasarım, birçok farklı şekle evrildi. Ancak mantığı hiç değişmedi.

2000’lerin başından itibaren küllük tasarımının araçlardan yavaş yavaş elini eteğini çektiğini görüyoruz. Standart araçlarda tasarımsal olarak 20. Yüzyılın olmazsa olmazı küllükler, bir zaman sonra “tüketici talebi ile” kaldırılmaya başlandı.

Konu gündeme gelse de tasarımsal olarak ortadan kaldırılması biraz zaman aldı.

1950’li yılların vazgeçilmesi küllükler, bir zaman sonra yerini başka tasarımlara bıraktı. Otomobillerden bu tasarımın çıkarılması, otomobil üreticilerine de tasarruf sağlıyor. Yeni otomobil tasarımları için kullanıcılar, daha çok telefon tutacağı ve küçük bir depolama alanı gibi daha kullanışlı tasarımlar talep ediyorlar.

Dünya genelinde araç kullanırken sigara içilmesinin yasaklanmasıyla küllüklerin araç tasarımından kaldırılması da hız kazandı. Özellikle aracın içinde çocuk bulunuyorsa, birçok ülkede bu durum bir yasak hâline gelmişti. Bu durum da tasarımı oldukça etkiledi.

Bu tür tasarımsal değişimlerin temelinde, tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir tasarım olmasına önem veriliyor. Gelişen dönem ihtiyaçlarıyla bu durum da yerini daha elektronik ve modern tasarımlara bıraktı.

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