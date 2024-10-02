Eskiden Arabaların İçinde Bulunan Küçük Kutu Gibi "Küllükler" Nereye Kayboldu?

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Eski araçların tasarımına dikkat ettiyseniz içerisinde günümüzde kullanılmayan bazı yerler olduğunu görürsünüz. Mesela küllük gibi…

Özellikle klasik araçların içerisinde görebileceğimiz bu tasarım, günümüzde artık tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı.

Ancak böyle bir tasarım neden artık günümüzde yok, hiç merak ettiniz mi?

Günümüze kadar her aracın içinde küllükler vardı.

araba küllüğü

Tasarımın kilit noktası olan, sigara kullanılmasa bile orada bulunan bu küllükler, otomotiv endüstrisinin en eski tasarımlarından birisi. Arabaların gelişmesiyle bu tasarım, birçok farklı şekle evrildi. Ancak mantığı hiç değişmedi.

2000’lerin başından itibaren küllük tasarımının araçlardan yavaş yavaş elini eteğini çektiğini görüyoruz. Standart araçlarda tasarımsal olarak 20. Yüzyılın olmazsa olmazı küllükler, bir zaman sonra “tüketici talebi ile” kaldırılmaya başlandı.

Konu gündeme gelse de tasarımsal olarak ortadan kaldırılması biraz zaman aldı.

küllük

1950’li yılların vazgeçilmesi küllükler, bir zaman sonra yerini başka tasarımlara bıraktı. Otomobillerden bu tasarımın çıkarılması, otomobil üreticilerine de tasarruf sağlıyor. Yeni otomobil tasarımları için kullanıcılar, daha çok telefon tutacağı ve küçük bir depolama alanı gibi daha kullanışlı tasarımlar talep ediyorlar.

Dünya genelinde araç kullanırken sigara içilmesinin yasaklanmasıyla küllüklerin araç tasarımından kaldırılması da hız kazandı. Özellikle aracın içinde çocuk bulunuyorsa, birçok ülkede bu durum bir yasak hâline gelmişti. Bu durum da tasarımı oldukça etkiledi.

Bu tür tasarımsal değişimlerin temelinde, tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek bir tasarım olmasına önem veriliyor. Gelişen dönem ihtiyaçlarıyla bu durum da yerini daha elektronik ve modern tasarımlara bıraktı.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Farklı İstasyonlardan Yakıt Almak Arabaya Zarar Verir mi? Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İLGİLİ HABER

Stellantis, Otomobil Sektörünün "Hayatta Kalma" Moduna Geçtiğini Açıkladı: Peki Neden?
İLGİLİ HABER

Eski Arabaların Beygir Gücü Neden Daha Yüksek?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler