Günümüz otomobillerinde yer alan özellikler şimdi gözlerimizi doldursa da teknoloji henüz bebek adımlarıyla yürüdüğünde bazı arabalara öyle özellikler geldi ki insan “Nasıl yani, o zamanlar bunu yapmışlar mı?” demeden edemiyor.

Eski model, belki de şimdi yollarda göremediğimiz arabalarda bulunan ve o dönemin şartlarında hayranlık uyandıran özelliklerine keşfe çıkıyoruz.

Bazıları belki şimdi basit gelebilir, bazılarını ise görmeye devam etmek isteyebilirsiniz. Bakalım en çok hangisine şaşıracaksınız.

Açılır farlar

80’lerdeki modellerde gördüğümüz açılır farlar, arabalara âdeta ayrı bir hava katıyordu. Şimdilerde göremiyoruz çünkü yapısı nedeniyle hem yayalar için tehlike oluşturuyordu hem de elektriksel hatalar ortaya çıkıyordu ve bu da maliyetleri epey arttırıyordu.

Araç içi buzdolabı

1940’larda bazı markalar, arabalarında klimanın yanı sıra araç içi buzdolabı da sunuyordu. O dönem için bir arabada klima fikri bile lüksün tanımıyken, bir de buz gibi içeceğinizi yanınızda taşıyabilmek, şahane değil mi?

Dönen koltuklar

Dönebilen koltuk denilince aklımıza şimdilerde sadece bebek koltukları geliyor. Ancak 1960’larda dönebilen ön koltuklarla âdeta bir salon konforu sunuluyordu.

Yolcular, arabadan inip binerken koltuklarını dışa doğru çevirip konforu artırabiliyordu. İsterlerse arka koltukta oturanlarla yüz yüze sohbet etmek de mümkündü.

Jet motorlu araç

Chrysler, 1960’larda sınırlı sayıda ürettiği "Turbine Car" modeliyle bambaşka bir şey denedi. Arabalar, jet motorlarıyla çalışıyordu. Benzin yerine dizel, alkol ya da hatta bitkisel yağla bile çalışabilen araçlar, ileri teknolojinin öncüsüydü.

Koltuk arası piknik masası

Bazı eski Amerikan arabalarında, ön koltukların arasında katlanabilir küçük bir masa bulunuyordu. Masa, yolculuk sırasında yemek yemek ya da yazı yazmak için kullanılabiliyordu. Bugün güvenlik kaygıları nedeniyle bu tür tasarımlar tamamen terk edildi.

Araba telefonları

Mercedes gibi birçok arabada 1960’lı yıllarda araca sabitlenmiş gerçek telefonlar vardı. O dönemde radyo frekansı üzerinden çalışıyorlardı ve bir bakıma da cep telefonlarının atası diyebiliriz. Hatta bazılarına ilerleyen dönemlerde SIM kartlar bile takılabiliyordu. Ancak bazı güvenlik önlemleri ve gizlilik ihlalleri nedeniyle birçok ülkede yasaklandı.

Küllükler

Evet gerçekten nerede şimdi küllükler? Eskiden hemen hemen her araçta sigara içenler için küllük kullanılıyordu. Arabada sigara içmenin yasaklanmasıyla birçok kişi küllükleri bozuk para yeri olarak kullanmaya başladı bile diyebiliriz.

Tabii ki araçta sigara yasağı nedeniyle küllükler de tarihe karıştı. Konu hakkında detaylı bir içeriğimiz de mevcut. İsterseniz göz atabilirsiniz.

Kuyruk yüzgeçleri



1950’ler ve 60’lar otomotiv dünyasının en ikonik tasarım unsurlarından biri kuyruk yüzgeçleri, özellikle Amerikan arabalarında büyük bir trend hâline gelmişti.

1948 Cadillac modellerinde görmeye başlayan bu yüzgeçler sayesinde arabalar roket gemisini andırıyordu. Aerodinamiğe katkı sağlayacağını da düşünerek hazırlanan bu tasarımlar zamanla yerini minimalist ve düz hatlı tasarımla bıraktı.

"Wrist Twist" direksiyon kontrol sistemi

Bir direksiyonda iki direksiyon! 1965’te Mercury markası, Wrist Twist konseptini tanıttı. Klasik direksiyon simidi yerine iki küçük, bağımsız direksiyon çarkı vardı.

Çarklar, sürücünün ellerini sabit bir pozisyonda tutmasına izin vererek daha az hareketle direksiyon kontrolü sağlıyordu. Özellikle dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştıran tasarım, araç içi ergonomiyi artırmayı amaçlıyordu.

Ancak sistem, alışılmış direksiyon simidinden farklı olması nedeniyle sürücüler arasında yaygın kabul görmedi ve seri üretime geçmedi.

Bazıları gözümüze basit gelse de o zamanlar bunlar büyük yeniliklerdi ve bazıları da otomotiv dünyasının bugünkü haline gelmesinde büyük rol oynadı. Yaratıcı ve cesur tasarımlardan hangisi sizi daha çok etkiledi?

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