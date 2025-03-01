Zaman tünelinde 20 yıl geriye, 2005’e gidiyoruz. O dönemde yollarda hangi arabalar vardı, hatırlıyor musunuz?

Belki de şu an klasikleşmiş modeller, o zamanın en yeni ve popüler araçlarıydı.

Bazılarını hatta belki de birçoğunu hâlâ yollarda görmek mümkün. Bakalım sizin favorileriniz de listemizde yer alıyor mu?

Renault Megane

2005’te Renault Megane, Türkiye’de en çok satışı yapılan araba oldu. Geniş iç hacmi, konforlu süspansiyonu ve uygun fiyatıyla öne çıkan Megane’ın dizel motorlu versiyonları düşük yakıt tüketimiyle tercih ediliyordu. Dayanıklı ve konforlu yapısı da ailelerin favorisiydi.

Renault Clio

Listenin 2. sırasında ise Renault Clio yer alıyor. 2000’lerin başında ekonomik, pratik ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla çok tercih edilen bir modeldi.

Kompakt boyutları sayesinde kolay park edilebiliyor, düşük yakıt tüketimiyle tasarruf sağlıyordu. Özellikle 1,5 dCi dizel motoru, sağlamlığı ve ekonomik sürüşüyle öne çıkıyordu. Genç sürücüler ve küçük aileler için ideal bir seçenekti.

Peugeot 206

Peugeot 206; kompakt tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve pratik kullanımıyla çok popülerdi. Hatchback ve sedan seçenekleriyle sunulan model, hafif gövdesi sayesinde çevik bir sürüş sağlıyordu. Özellikle ekonomik motorları ve şık görünümüyle genç sürücüler arasında oldukça sevilen bir araçtı.

Volkswagen Golf

2005’te piyasada olan Golf 5, yuvarlak hatlı modern tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çekiyordu. Özellikle 1,9 TDI dizel motoru, yakıt ekonomisi ve dayanıklılığı sayesinde çok tercih edildi. Güvenli ve konforlu yapısıyla Golf, bu dönemde prestijli ve sağlam bir otomobil olarak kabul ediliyordu.

Hyundai Accent

Uygun fiyatı, düşük yakıt tüketimi ve sağlam yapısıyla Türkiye’de oldukça popüler olan bir diğer model de Hyundai Accent’ti. Özellikle sedan versiyonu geniş iç hacmiyle aileler tarafından tercih edildi.

Fiat Albea

Sadece ailelerin değil taksicilerin de tercihi hâline gelen Fiat Albea, bagaj hacmi ve ekonomik motor seçenekleriyle sevildi. Basitti ama dayanıklıydı. Ayrıca 1,3 Multijet dizel motoruyla düşük yakıt tüketimi sunuyordu. Konfor beklentisi düşük olanlar için sağlam ve hesaplı bir seçenekti.

Toyota Corolla

Toyota Corolla; dayanıklılığı, konforu ve ikinci elde değerini korumasıyla öne çıkan bir modeldi. Geniş iç hacmi ve sorunsuz motor yapısıyla özellikle aileler tarafından tercih edildi.

1,6 benzinli ve 1,4 D-4D dizel motor seçenekleriyle sunulan Corolla, uzun ömürlü ve düşük bakım maliyetli yapısıyla güvenilir bir seçenek oldu.

Ford Focus

Ford Focus’un öne çıkan özellikleri arasında ise dinamik sürüşü, güçlü yol tutuşu ve konforlu iç mekânı vardı. Sedan, hatchback ve station wagon seçenekleriyle sunulan Focus, özellikle 1,6 benzinli ve 1,8 TDCi dizel motorlarıyla popülerdi. Hem şehir içinde hem de uzun yolda dengeli sürüşüyle beğeni topladı.

Opel Astra

Konforlu sürüşü ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken bir modeldi. Sedan, hatchback ve station wagon versiyonlarıyla sunulan Astra, 1,6 benzinli ve 1,7 CDTI dizel motorlarıyla popülerdi. Dayanıklılığı ve iyi yol tutuşuyla aileler ve genç sürücüler için ideal bir seçenekti.

Volkswagen Golf

Listemizin son sırasında ise Volkswagen Golf yer alıyor. Sağlam yapısı ve konforlu sürüşüyle dikkat çeken bir hatchback modeliydi. Yakıt ekonomisi, dayanıklıklık, geniş iç hacim, güvenli sürüş ve prestijli imajıyla Volkswagen Golf, uzun yıllar popülerliğini korudu.

Türkiye otomotiv pazarının genel görünümü

2005’te Türkiye'de toplam otomobil sayısı 5 milyon 772 bin 745'e ulaşmıştı. Renault satışlarda başı çekerken Hyundai ve Ford gibi markalarda pazarda önemli paylara sahipti.

Yukarıdaki listemizde en çok satanlara yer verdik ama o yıllarda popüler olan lüks otomobiller de vardı. BMW 5 serisi, Mercedes E serisi ve Audi 6 gibi modeller de o yıllarda öne çıkmıştı.

O dönemde yollarda gördüğümüz bu araçlar, bugün hâlâ hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Sizin en sevdiğiniz model hangisi?

Geçmişe yolculuk: