Otomobiller İçin 'Görünmez Multimedya Ekranı' Geliştirildi

Continental, otomobil sektöründe devrim yaratacak yeni ekran teknolojisi "ShyTech Display"i duyurdu. Bu ekran teknolojisi, LCD ekranın üzerine kozmetik kaplama yerleştirilmesiyle oluşuyor. Bu sayede ekran, konsolun bir parçası gibi görünüyor.

Otomobil dünyasının önemli tedarikçilerinden bir tanesi olan Continental, "ShyTech Display" olarak isimlendirdiği yeni ekran teknolojisini tanıttı. Tahmin edilebileceği gibi otomobillerde kullanılacak olan bu ekran teknolojisi, sektör için devrim niteliğinde bir yenilik olacak gibi görünüyor. Çünkü Continental'in yeni ekran teknolojisi, bugün ihtiyaç duyduğumuz ekranları tamamen ortadan kaldırıyor. Peki nasıl?

ShyTech Display olarak isimlendirilen teknoloji, aslında arkadan aydınlatmalı bir LCD ekrandan ibaret. Ancak bu ekran üzerine yerleştirilen kozmetik kaplama, ekranı kullanılmadığı zaman görünmez hale getiriyor. Tüketici, arabasının ekranını çalıştırmadığı zaman o bölümü konsolun bir parçasıymış gibi hissediyor. Ekran çalıştırıldığında ise görüntü olduğu şekliyle aktarılıyor. Üstelik ShyTech Display, dokunmatik kontrol özelliği de sunabiliyor.

Karşınızda ShyTech Display

Continental tarafından yapılan açıklamalara göre ShyTech Display, tasarımcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Yani bu ekran teknolojisini deriye, karbon fibere ya da özel kaplama kumaşa uyarlamak mümkün. Üstelik bu ekran teknolojisi en zorlu koşullara dayanabilecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Ancak ShyTech Display'in kimileri için önemli olan bir eksiği var.

Bu ekran teknolojisinin sunduğu görüntü, bir akıllı telefondaki ya da geleneksel araba ekranlarındaki kadar kaliteli değil. Peki bu çok mu önemli? Ekran kalabalıklığının ortadan kalkacağını düşünecek olursak, ShyTech Display'in avantajlarının daha fazla olduğunu dile getirebiliriz.

ShyTech Display teknolojisinin kullanılacağı ilk otomobilin hangisi olacağı net değil. Continental, bir otomobil üreticisi ile anlaşmaya varıp varmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak bu ürünün 2023 yılında piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. Yani ShyTech Display'i önümüzdeki yıl itibarıyla araçlarda standart olarak ya da özel tasarım versiyonlarında görmeye başlayabiliriz.