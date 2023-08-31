Son dönemde giderek daha popüler hale gelen otonom araçlar, gelecekte hayatımızda neleri değiştirecek?

Eskiden bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz pek çok teknoloji gibi, sürücüye ihtiyaç duymadan yol alabilen araçlar da artık gerçek…

Her ne kadar henüz gelişmekte olan ve yüksek performans sunamayan bir teknoloji olsa da, hem otomotiv sektöründe hem de tüketicilerde otonom araçlara olan ilgi epey artmış durumda. Peki otonom sürüş teknolojisi gelişip kusursuz çalışan bir sistem haline geldiğinde hayatımızda neleri değiştirecek? Konu hakkında genel algıyı ve sektöre etkilerini Otorapor Yönetim Kurulu Başkanı Eray Üner ile de konuştuk. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Günümüzde tartışmalara konu olsa da: otonom araçlar güvenliği artıracak

Evet, gelinen son noktada otonom araçların güvenliği halen tartışma konusu. Ancak gelecekte hem teknolojinin daha da gelişmesi hem de şehirlerin otonom sürüşlere adapte olmasıyla insanlı sürüşten çok daha güvenli olacağı konusunda büyük bir fikir birliği var.

Peki 'güvenlik' derken neyi kastediyoruz? Aslında pek çok farklı yönü var. Öne çıkan ilk madde ise sürücülerin yerini ''teknolojinin'' alacak olması.

Günümüzde gerçekleşen kazaların büyük çoğunluğu sürücü hataları sebebiyle yaşanıyor. İnsan faktörü ortadan kalktığında, yapılan kimi araştırmalar kaza oranlarının %90'a varan oranlarda azalacağını gösteriyor.

Trafiksiz yollar hayal değil gibi görünüyor:

Gelecekte araçlar tamamen otonomlaşıp şehirler ve yollar da buna adapte olduğunda, insan faktörü ortadan kalkacağı için trafik sorununun da ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Aralarındaki bağlantıyı ise şu; insanın karar verme ve aksiyona geçme mekanizması, kurallara uyma oranı ve hesaplama yeteneği makinelerin gerisinde kalacağı için otonom araçlar daha hızlı ve doğru kararlar verip daha rasyonel davranacak. Bu da trafiğin önüne geçecek.

Araçların tasarımları dönüşecek ve daha konforlu hale gelecek

Uzun vadede otonom araçların kullanımı yaygınlaştığında bu araçların tasarımını da tamamen değiştirecek. Bu değişim, örneğin direksiyonun artık araçlarda yer almayışı gibi durumlar, araçların iç dizaynının daha geniş kullanım alanı sunmasını sağlayacak. Bu da araç içi konforu artıracak.

Yolculuk konforu da artacak, zaman kazandıracak

Otonom araçlar, yolculara çok daha güvenli bir yolculuk sunmanın yanında aynı zamanda konfor da sunacak. Sürücü, artık araç sürmesi gerekmediği için zaman kazanmış olacak ve trafiksiz, güvenli yolculuk genel olarak çok daha cazip hale gelecek.

Ayrıca yukarıda da bahsettiğimiz üzere araç tasarımlarının değişmesi de konforu artıracak bir getiri olacak.

Ekonomik olarak da artıları olacak

Otonom araçlar, öncelikle sektörde büyük bir dönüşüm yaratacak. Günümüzde halihazırda başlamış olan bu dönüşüm, gelecekte otomotiv sektöründe çok daha geniş bir yer tutacak.

Bu konudaki görüşlerini ileten Otorapor Yönetim Kurulu Başkanı Eray Üner, otonom araç teknolojisi için çalışmaların 2010'lu yılların başından itibaren ülkemiz de dahil olmak üzere sektör genelinde önemli yer tutmaya başladığını ve önümüzdeki yıllar içerisinde de otomotiv sektörünün olmazsa olmaz teknolojileri arasında yer alacağını söylüyorlar.

Üstelik otonom araçların ekonomik etkileri sadece büyüyen bir sektör ile olmayacak. Öncelikle kazaların yarattığı ekonomik etki, otonom araçlarla birlikte artıya dönüşecek. Aynı şekilde daha güvenli sürüş ve düşük kaza oranları, gelecekte sigorta maliyetlerine de yansıyacak.

Tabii ki bir de yakıt tüketimi üzerine etkisi var. Enerjiyi en verimli şekilde kullanacak, trafiğe takılmayacak ve bu sayede yakıt masraflarında da azalma yaşanacak.

Otonom araçların gelecekte hayatımıza katacağı faydalar en azından şu an için bu şekilde görünüyor. Ancak tabii ki halen tartışılan ve muhtemelen gelecekte de tartışılacak bazı eksi yönleri de var. Yine de sürekli gelişen bir teknoloji olduğu bir gerçek ve görünen o ki gelecekte de sektörü domine edecek. Sürecin nasıl ilerleyeceğini, otonom araçların neleri sil baştan yazacağını hep birlikte göreceğiz.