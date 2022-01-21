Sürücüsüz araç teknolojilerinin hızla geliştiği bugünlerde, dünyanın pek çok yerinde kendi kendine gidebilen (otonom) araçlar üzerinde çalışılıyor. Lojistik sektörünün geliştirilmesinde de son derece önemli olan otonom nakliye kamyonları, ABD’de yollara çıkabilmek için trafikte test ediliyor.

Sürücüsüz araçlar konusunda güvenilir olup olmadığı yönünde pek çok tartışma olsa da geleceğin yaygın teknolojilerinden biri olacağı çok açık. Günümüzde pek çok ülke ve şirkette otonom araç teknolojileri için geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Son yıllarda hızla gelişen kendi kendine gidebilen araç teknolojisi, nakliye kamyonlarında da kullanılmaya başlandı. ABD’de pek çok şirket tarafından geliştirilmeye başlanan sürücüsüz nakliye kamyonları Teksas’ta trafiğe çıkabilmek için test ediliyor.

Otonom yük kamyonları trafiğe çıkmaya hazırlanıyor

Otonom sisteme sahip kamyonlar, pilot yazılımla iletişim kuran radarlar, lazer tarayıcılar, kameralar ve GPS antenleri kullanılarak çalıştırılıyor. Waymo adlı bir otonom sürüş teknolojileri geliştiren şirket, ABD’nin Teksas Eyaleti’nde yüzlerce otonom nakliye kamuoyuna sahip lojistik merkez inşa ediyor. Waymo’nun bünyesinde geliştirme müdürü olan Pierre-François Le Faou, kamyonları nasıl kontrol ettiklerini “Gerçek hayatta her bir kilometre sürdüğümüzde, yüzlerce parametreyi değiştirerek bilgisayarda bin kez daha simüle ediyoruz.” şeklinde açıkladı.

Otonom sürüş teknolojisine sahip kamyonlar üreten tek şirket Waymo değil; Embark, Houston, San Antonio ve Aurora adlı şirketler de lojistik alanında sürücüsüz araçların yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kendi kendine gidebilen sürücüsüz kamyonların güvenilir olup olmadığına yönelik bir dizi test yapılıyor. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından, kendi kendine sürüş imkânı sunan bu yük kamyonları lojistik sektöründe kullanılmaya başlayacak.

Yetkililer, otonom kamyon endüstrisinin; lojistik kamyonlarını transfer noktalarından devralacak ve onları nihai varış noktalarına götürecek yerel sürücüler için önemli olacağını düşünüyor.