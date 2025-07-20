Son birkaç haftadır gündemde olan, otomobillerin ÖTV oranlarına değişiklikler getirecek düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Geçtiğimiz haftalarda otomobillere uygulanan ÖTV sisteminde önemli değişiklikler yapacak düzenleme gündeme gelmişti. Haziran sonunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yeni düzenleme, bugün ise TBMM Genel Kurulunda resmen kabul edildi.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanun Teklifi kapsamında yer alan yeni ÖTV düzenlemesiyle otomobillere uygulanan vergi oranlarında değişiklik olacak. Artık oranlar minimum %80’den başlayacak. Yani içten yanmalı binek otomobillerde artık %80’in altında ÖTV oranı görmeyeceğiz.

ÖTV oranı %80 ila %220 arasında değişecek, Cumhurbaşkanı daha yetkili olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV oranları artık %80 ila otomobilin durumuna göre %220 arasında değişecek. Örneğin içten yanmalı motorlu silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon TL’nin altında olan tüm araçlarda ÖTV oranı %80 olarak sabitleniyor. Bunun yanı sıra motor hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen, elektrikli motor gücü 50 kW’ın üzerinden olan modellerde de %80 ÖTV göreceğiz. ÖTV, motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenlerde %150, %220 civarlarına kadar çıkabiliyor. Ancak piyasada zaten öyle %80 altı ÖTV'li otomobil yoktu. Bu yüzden içten yanmalı binek otomobiller konusunda öyle büyük değişiklikler görmeyeceğiz. Etkilenenler en çok kamyonet türündekiler olacak.

Bunun yanı sıra yeni düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı rolü de artıyor. Motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için farklı oranlar belirlemede Cumhurbaşkanı yetkili olabilecek. Yapılan ÖTV düzenlemesinden elektrikli otomobillere uygulanan %10 ÖTV sisteminin etkilenmediğini belirtelim.

Düzenlemeden en çok etkilenen araçların kamyonet tipindeki araçlar olacağını söylemiştik. Öyle ki bu türdeki araçlarda önceden %4 olan oran, %50 seviyelerine kadar çıkıyor. Bu değişiklikle Ford Ranger’ın fiyatı 2,9 milyondan 4,2 milyon TL’ye kadar çıkabilir. Yeni ÖTV düzenlemesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceğini belirtelim. Yayımlandığında sizleri bilgilendireceğiz ve tüm detayları aktaracağız.