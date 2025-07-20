Yediemin otoparklarında bekleyen araçlarla ilgili yeni bir karar alındı. Düzenlemeye göre trafikten men edilen ve 6 ay içinde geri alınmayan araçlar satılmaya başlayacak.

Yediemin otoparklarında uzun süredir bekleyen otomobillere ne olacağı merakla beklenirken bu süreç hakkındaki çalışmalar son zamanlarda hızlanmıştı. Şimdi ise 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan yeni yasal düzenlemeyle trafikten men edilerek otoparklara çekilen araçlara yönelik kararlar alındı.

Düzenlemeye göre trafikten men edilerek otoparklara çekilen ve belirli bir süre içinde yeniden teslim alınmayan araçlar, artık satılmaya başlayacak. Bu araçların il ve ilçe müdürlükleri yoluyla satılacağı da eklenmiş.

6 ay içinde teslim alınmazsa satılacak, SGK borçularına ait araçlar kapsam dışında olacak

Gelen bilgilere göre bu araçların sahiplerinin 6 ay içinde aracı yeniden teslim alması gerekecek. Aksi takdirde araçlar, bu sürenin ardından illerde çevre ve şehircilik müdürlükleri, ilçelerde ise millî emlak müdürlükleri tarafından satılmaya başlayacak. Hurda olanların pazarlıkla, diğerlerinin ise açık artırma ile elden çıkarılacağı belirtilmiş. . 6 aylık süreç başlamadan önce araç sahiplerinin Emniyet veya Jandarma trafik birimleri tarafından bilgilendirileceği de eklenmiş.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan tebliğde aktarılan detaylarda, satışla birlikte araç üzerindeki tüm haciz ve rehin şerhlerinin kaldırılacağı da söyleniyor. Ayrıca SGK borçlularının bu düzenlemede kapsam dışında tutulduğu da açıklamalar arasında yer alıyor. Yeni uygulama ile otoparklardaki artan yoğunluğun azaltılması, ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.