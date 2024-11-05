Yeniden değerleme oranı, sıfır araç alımlarında uygulanan ÖTV muafiyeti tavan sınırının yeniden belirlenmesini sağladı. Peki ÖTV muafiyet, 2025 yılı için kaç TL'ye kadar olan araçlarda uygulanacak? Vatandaşın cebine ne kadar para kalacak?

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, TÜİK'in Ekim 2024 enflasyon verilerini açıkladığından ve buna paralel olarak da yeniden değerleme oranının belirlendiğinden bahsetmiştik. TÜİK verilerine göre 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olmuştu.

Bu oran, tüm vergi, harç ve cezalara uygulanacak zammı gösteriyordu. Öte yandan; yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşların faydalanabilecekleri ÖTV muafiyet sınırı da belli olmuş oldu. Buna göre vatandaşlar; ÖTV indiriminden faydalanmak istedikleri zaman artık daha yüksek fiyatlı araçlara göz atabilecekler.

2025 yılı ÖTV muafiyet sınırı ne kadar oldu?

2024 2025 ÖTV muafiyet sınırı 1.561.255 TL 2.247.114 TL

ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için gerekli şartlar neler?

Engel oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşların ÖTV muafiyetinden faydalanabilmeleri için satın alacakları aracın 1600 cc ve altı binek otomobil veya 2800 cc ve altı hafif ticari araç olması gerekiyor.

Üst sınırdan ÖTV muafiyeti uygulanan bir otomobilin fiyatı ne kadara düşer?

Yapılan resmî düzenlemelere göre Türkiye'de 1600 cc motor silindir hacmine sahip olan ve vergisiz satış fiyatı 280.000 TL üzeri olan her otomobilden yüzde 80 ÖTV alınıyor. Bu da bugünkü satış fiyatı 2.247.114 TL olan bir otomobilin yüzde 0 ÖTV'li fiyatının 1.040.330 TL'ye düşeceği anlamına gelecektir. Yani vatandaşın cebine 1.206.784 TL kalacak.